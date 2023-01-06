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لماذا يبكي طفلك؟ الذكاء الصناعي يكشف السبب خلال ثوانٍ فقط
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لماذا يبكي طفلك؟ الذكاء الصناعي يكشف السبب خلال ثوانٍ فقط

لماذا يبكي طفلك؟ الذكاء الصناعي يكشف السبب خلال ثوانٍ فقط

لماذا يبكي طفلك؟ الذكاء الصناعي يكشف السبب خلال ثوانٍ فقط
٠٧:٢٩:١٢ م، الجمعة، ١٣ جمادى الآخرة ١٤٤٤ هجريا، ٠٦ يناير ٢٠٢٣
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تواصل – فريق التحرير:

يساعد جهاز جديد يعمل بالذكاء الاصطناعي في الإجابة على اللغز المحير لكثير من الأمهات حول أسباب بكاء أطفالهن في غضون ثوان فقط.

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برنامج يحلل البكاء

ويعمل (Qbear) وهو عبارة عن جهاز دائري مغطى بالسيليكون مع برنامج يحلل البكاء لتحديد ما إذا كان الطفل جائعًا أو متعبًا أو يحتاج إلى الراحة أو لديه حفاض متسخ في غضون 10 ثوانٍ فقط بدقة 95 في المائة.

ويتلقى الآباء إشعارات بشأن ضوضاء أطفالهم من خلال تطبيق مصاحب، والذي يعرض أيضًا تحديثات حول مستوى راحة أطفالهم ودرجة حرارة الغرفة.

ويتم عرض الجهاز حاليًا في معرض الإلكترونيات الاستهلاكية في لاس فيجاس بالولايات المتحدة، حيث يعرض أحدث المنتجات والتقنيات في صناعة الإلكترونيات الاستهلاكية، وفقًا لصحيفة “ديلي ميل”.

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3 خيارات لوضعية الجهاز

وهناك ثلاث خيارات لوضعية الجهاز: سطح الطاولة، التعليق على الحائط، وحامل سرير الأطفال.

وتم تطوير هذه التقنية باستخدام بنية التعلم العميق المكونة من 18 طبقة ومعالجة وضع التدريب المسبق لوحدة معالجة الرسومات من خلال أكثر من 10000 صف من بيانات البكاء من الأطفال.

ويمكن للذكاء الصناعي إجراء تحليل للألم وعدم الراحة لتتبع الحالة الفسيولوجية للطفل في أي وقت.

والجهاز مُبرمج أيضًا ليعزف تلقائيًا صوت تهويدة وضوضاء محاكاة للرحم حاصلة على براءة اختراع أثناء تشغيل ضوء المساعدة على النوم المصمم بعناية عندما يكتشف أن الطفل “متعب”.

وتعمل الميزات الأخرى داخل النظام على مراقبة رطوبة الغرفة ودرجة الحرارة الداخلية. ويمكن للوالدين أيضًا الاحتفاظ بمؤشر حفاضات داخل التطبيق وإدخال تردد التبول لفهم بشكل أفضل متى قد يحتاج طفلهم إلى التغيير.

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Qbear الذكاء الصناعي بكاء الأطفال معرض الإلكترونيات الاستهلاكية

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