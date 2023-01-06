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عاجل.. «الدفاع المدني» يُحذّر من تساقط أمطار غزيرة على الرياض والشرقية
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عاجل.. «الدفاع المدني» يُحذّر من تساقط أمطار غزيرة على الرياض والشرقية

عاجل.. «الدفاع المدني» يُحذّر من تساقط أمطار غزيرة على الرياض والشرقية

عاجل.. «الدفاع المدني» يُحذّر من تساقط أمطار غزيرة على الرياض والشرقية
٠٦:٤١:٠٧ م، الجمعة، ١٣ جمادى الآخرة ١٤٤٤ هجريا، ٠٦ يناير ٢٠٢٣
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تواصل – فريق التحرير:

أصدرت مديرية الدفاع المدني، تحذيرًا بناءً على توقعات المركز الوطني للأرصاد باستمرار عواصف رعدية مصحوبة بأمطار غزيرة على منطقة الرياض حتى الساعة 10 مساءً.

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أمطار غزيرة على المنطقة الشرقية

وأوضحت على حسابها في «تويتر»، أن المركز الوطني للأرصاد يحذر من عواصف رعدية مصحوبة بأمطار غزيرة على المنطقة الشرقية حتى الساعة 3 صباح يوم غد السبت.

«الدفاع المدني» يدعو إلى أخذ الحيطة وعدم الخروج

فيما دعت المديرية العامة للدفاع المدني إلى أخذ الحيطة والحذر لاحتمالية هطول أمطار رعدية على أجزاء من مناطق المملكة.

وطالبت بضرورة الابتعاد عن أماكن تجمُّع السيول والمستنقعات المائية والأودية والسدود وعدم السباحة، والالتزام بالتعليمات المعلنة عبر وسائل الإعلام المختلفة ومواقع التواصل الاجتماعي.

جريان السيول وأمطار على الرياض والشرقية

وفي تقريره عن حالة الطقس لهذا اليوم، توقع المركز الوطني للأرصاد هطول أمطار رعدية من متوسطة إلى غزيرة مصحوبة برياح نشطة وزخات من البرد تؤدي إلى جريان السيول على أجزاء من منطقتي الرياض والشرقية خاصة الجنوبية منها.

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أمطار رعدية مصحوبة برياح نشطة

وأوضح انه يتوقع هطول أمطار رعدية مصحوبة برياح نشطة على أجزاء من مناطق نجران وجازان وعسير والباحة ومكة المكرمة تمتد إلى الأجزاء الجنوبية من مرتفعات منطقة المدينة المنورة.

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منها الرياض والشرقية.. «الأرصاد» يتوقع هطول أمطار رعدية من متوسطة إلى غزيرة على هذه المناطق

الكلمات الدلالية:
أخبار السعودية أمطار غزيرة الدفاع المدني الرياض السيول الطقس المنطقة الشرقية

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