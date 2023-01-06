الجمعة، ١٣ جمادى الآخرة ١٤٤٤ هجريا ، الموافق ٠٦ يناير ٢٠٢٣ ميلادى
الآن.. تساقط أمطار غزيرة وسيول جارية في الرياض والطائف (فيديو)
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الآن.. تساقط أمطار غزيرة وسيول جارية في الرياض والطائف (فيديو)

الآن.. تساقط أمطار غزيرة وسيول جارية في الرياض والطائف (فيديو)

الآن.. تساقط أمطار غزيرة وسيول جارية في الرياض والطائف (فيديو)
٠٦:٣٧:١٦ م، الجمعة، ١٣ جمادى الآخرة ١٤٤٤ هجريا، ٠٦ يناير ٢٠٢٣
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تواصل – فريق التحرير:

مع استمرار الحالة المطرية، ووسط أجواء شتوية وانخفاض درجات الحرارة، جرت، مساء اليوم، السيول والأودية في الرياض والطائف.

وأظهرت مقاطع فيديو تم تداولها على مواقع التواصل، كيف جريت السيول والأودية نتيجة تساقط كميات غزيرة من الأمطار على الطائف والرياض.

جريان السيول وأمطار على الرياض والشرقية

وفي تقريره عن حالة الطقس، لهذا اليوم، توقع المركز الوطني للأرصاد هطول أمطار رعدية من متوسطة إلى غزيرة مصحوبة برياح نشطة وزخات من البرد تؤدي إلى جريان السيول على أجزاء من منطقتي الرياض والشرقية خاصة الجنوبية منها.

أمطار رعدية مصحوبة برياح نشطة

وأوضح انه يتوقع هطول أمطار رعدية مصحوبة برياح نشطة على أجزاء من مناطق نجران، جازان، عسير، الباحة ومكة المكرمة تمتد إلى الأجزاء الجنوبية من مرتفعات منطقة المدينة المنورة.

«الدفاع المدني» يدعو إلى أخذ الحيطة والحذر

فيما دعت المديرية العامة للدفاع المدني إلى أخذ الحيطة والحذر لاحتمالية هطول أمطار رعدية على أجزاء من مناطق المملكة، حتى يوم غد الجمعة، والابتعاد عن أماكن تجمُّع السيول والمستنقعات المائية والأودية والسدود وعدم السباحة، والالتزام بالتعليمات المعلنة عبر وسائل الإعلام المختلفة ومواقع التواصل الاجتماعي.

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الكلمات الدلالية:
أخبار السعودية أمطار الرياض الأمطار الرياض الطائف جريان السيول

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