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ميزة رائعة.. بهذه الطريقة يمكنك استخدام «واتساب» بدون إنترنت
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ميزة رائعة.. بهذه الطريقة يمكنك استخدام «واتساب» بدون إنترنت

ميزة رائعة.. بهذه الطريقة يمكنك استخدام «واتساب» بدون إنترنت

ميزة رائعة.. بهذه الطريقة يمكنك استخدام «واتساب» بدون إنترنت
٠٦:٣٤:١٢ م، الجمعة، ١٣ جمادى الآخرة ١٤٤٤ هجريا، ٠٦ يناير ٢٠٢٣
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تواصل – فريق التحرير:

كشف “واتساب” عن ميزة تتيح استخدام تطبيق المراسلات المشفرة عبر “خوادم بروكسي”، البوابات الوسيطة بين المستخدمين و”خوادم الويب” التي تتيح لهم الاتصال بالإنترنت.

وتتيح هذه الميزة لمستخدمي “واتساب” التوجه إلى إعدادات التطبيق لإدخال اسم الخادم الوكيل، واستخدامه للوصول إلى الإنترنت.

وتعمل الخوادم الوكيلة كبوابات بديلة بين المستخدم والإنترنت عندما يتم إغلاق طرق الاتصال والخوادم التقليدية أو قطعها، وفقٌا لموقع “سكاي نيوز عربية”.

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الاتصال بالخوادم الوكيلة

ومن شأن هذه الخاصية أن تساعد مستخدمي “واتساب” على الاتصال بالخوادم الوكيلة مما يسمح لهم بالاتصال في حالة قطع الإنترنت.

وكتب “واتساب” في مدونته: “هدفنا في 2023 ألا تحدث عمليات قطع للإنترنت أبدًا”؟

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طريقة تفعيل الخدمة 

ويتطلب تفعيل الخدمة الآتي:

-يتوجب على المستخدمين بداية التوجه لـ”إعدادات” أو Settings.

-النقر على “التخزين والبيانات” أو Storage and Date، وبعدها “إعدادات البروكسي” أو Proxy Settings، لتبديل الخيار وإدخال عنوان الخادم الوكيل.

-بمجرد التأكيد، سيوفر التطبيق الاتصال اللازم بين المستخدم والموقع الإلكتروني أو الخدمة التي يرغبون في الوصول إليها.

-خصص التطبيق صفحة خاصة لمعرفة المزيد عن الخدمة: faq.whatsapp.com

وبحسب “واتساب” فإن العديد من الخوادم الوكيلة أنشأها متطوعون ومؤسسات في جميع أنحاء العالم للسماح للناس بالتواصل بحرية.

وحتى مع الخوادم الوكيلة، ستظل الرسائل على “واتساب” محمية بمعيار أمان “التشفير من طرف إلى طرف”، أي تشفير الرسائل على جهازك وفك تشفيرها فقط على جهاز الشخص الذي تتواصل معه.

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الاتصال بالإنترنت المراسلات المشفرة خوادم الويب خوادم بروكسي واتساب

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