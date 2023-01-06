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عاجل.. «مدني نجران» يُخمد حريقًا في ناقلة وقود إثر انقلابها ووفاة السائق (صور)

عاجل.. «مدني نجران» يُخمد حريقًا في ناقلة وقود إثر انقلابها ووفاة السائق (صور)

عاجل.. «مدني نجران» يُخمد حريقًا في ناقلة وقود إثر انقلابها ووفاة السائق (صور)
٠٦:١٤:٢١ م، الجمعة، ١٣ جمادى الآخرة ١٤٤٤ هجريا، ٠٦ يناير ٢٠٢٣
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تواصل – فريق التحرير:

أعلنت المديرية العامة للدفاع المدني، أن إدارة مدني نجران أخمدت حريقًا في ناقلة وقود إثر انقلابها.

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الحادث نتج عنه وفاة السائق

وأوضحت على حسابها في «تويتر»، أن الحادث نتج عنه وفاة السائق، وتم تنفيذ الجوانب الوقائية وإكمال الإجراءات اللازمة من قبل جهة الاختصاص.

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«الدفاع المدني» يدعو إلى أخذ الحيطة وعدم الخروج

فيما دعت المديرية العامة للدفاع المدني إلى أخذ الحيطة والحذر لاحتمالية هطول أمطار رعدية على أجزاء من مناطق المملكة.

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ضرورة الابتعاد عن أماكن تجمُّع السيول

وطالبت بضرورة الابتعاد عن أماكن تجمُّع السيول والمستنقعات المائية والأودية والسدود وعدم السباحة، والالتزام بالتعليمات المعلنة عبر وسائل الإعلام المختلفة ومواقع التواصل الاجتماعي.

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الكلمات الدلالية:
أخبار السعودية الدفاع المدني حريق ناقلة وقود مدني نجران نجران

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