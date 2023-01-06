ترحيب دولي بإعلان روسيا هدنة في أوكرانيا و«الأمم المتحدة»: فرصة للجميع

تواصل – وكالات:

وسط ترحب دولي، أعلنت منظمة الأمم المتحدة أن وقف النار من روسيا فرصة لإرسال المساعدات لمن تعذر الوصول إليهم بسبب القتال.

وأكدت المنظمة أنها ترحب بقرار روسيا وقف إطلاق النار مؤقتًا في أوكرانيا، باعتباره فرصة لإرسال قافلة مساعدات إنسانية لمن يحتاجون إليها.

وقف إطلاق النار في أوكرانيا لمدة 36 ساعة

وأوضحت – حسب «سبوتنيك» – أن إعلان روسيا وقف إطلاق النار في أوكرانيا لمدة 36 ساعة سيتيح فرصة لإرسال قافلة مساعدات إنسانية إلى أولئك الذين لا يستطيعون الحصول على احتياجاتهم بسبب القتال الكثيف.

وأمس الخميس، أعلن الكرملين أن الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، أوعز لوزير الدفاع الروسي، سيرجي شويجو، بوقف إطلاق النار في أوكرانيا ابتداء من الساعة 12:00 اليوم الجمعة الموافق 6 يناير، وحتى الساعة 24:00 يوم 7 يناير.

وصول قطار يحمل جنودًا ومعدات روسية لبيلاروسيا

في الوقت نفسه، أعلنت وزارة الدفاع البيلاروسية: وصول قطار يحمل جنودًا ومعدات روسية إلى بيلاروسيا، مؤكدة أن القوات الروسية البيلاروسية المشتركة على أتم استعداد للدفاع عن الحدود.

وكشف مجلس الأمن البيلاروسي، أن تجمع القوات الروسية البيلاروسية المشتركة هدفه حماية الحدود الغربية لدولة الاتحاد.

وقال السفير الروسي بواشنطن: إن أمريكا مصممة على قتال موسكو حتى آخر أوكراني، مؤكدًا أن مصير شعب أوكرانيا لا يزعجها على الإطلاق، وأن القوات الأوكرانية قصفت أحياء دونيتسك الغربية قبيل بدء وقف إطلاق النار.