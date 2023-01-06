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عارض دعم الشذوذ.. تفاصيل المؤامرة ضد «كريم بنزيما» في مونديال قطر

عارض دعم الشذوذ.. تفاصيل المؤامرة ضد «كريم بنزيما» في مونديال قطر

عارض دعم الشذوذ.. تفاصيل المؤامرة ضد «كريم بنزيما» في مونديال قطر
٠٦:٠٦:٥٥ م، الجمعة، ١٣ جمادى الآخرة ١٤٤٤ هجريا، ٠٦ يناير ٢٠٢٣
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تواصل – وكالات:

كشف الصحفي في شبكة “RMC” الفرنسية، دانيال ريولو، عن تفاصيل إبعاد مهاجم ريال مدريد، كريم بنزيما، الفائز بجائزة أفضل لاعب في العالم في العام الماضي عن منتخب فرنسا في مونديال قطر 2022، على خلفيه موقفه الرافض لدعم الشواذ.

وتحدث ريولو للإذاعة الفرنسية عن الدور الي لعبه بعض نجوم منتخب “الديوك” في إبعاد بنزيما، قائلاً: “هناك بعض اللاعبين المغرورين الذين رفضوا عودة بنزيما منذ البداية، مثل بول بوجبا، وجيرو، ولوريس”.

وأضاف: “بعدما أبعدت الإصابة بوجبا في وقت مبكر عن المونديال، بقي جيرو ولوريس، وحاول (المدرب) ديدييه ديشامب التعامل مع هذا الموضوع بأي طريقة كانت”.

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رفض بنزيما دعم الشواذ 

وتابع: “أراد بعض لاعبي المنتخب الفرنسي الدخول على الخط في قضية المثليين، خلال كأس العالم، وعقدوا اجتماعًا مع القائد لوريس.. هذا الأخير رضخ لمطالب اللاعبين وتم تحرير بيان يعبرون فيه عن دعمهم للمثليين، لكن بنزيما عارض ذلك”.

وأكمل: “خاطب بنزيما اللاعبين في غرفة الملابس، قائلاً إنهم في قطر من أجل لعب كرة القدم، وليس لقضايا أخرى.. تمت مطالبة بنزيما بمضاعفة التدريبات للتخلص من الإصابة، لكنه رفض ذلك، وقال لهم أعرف كيف أتعامل مع جسدي.. وتجددت إصابته”.

وحرمت الإصابة بنزيما من المشاركة مع منتخب فرنسا، في المباريات الأولى بالبطولة، ليغادر قطر عائدًا إلى فريقه ريال مدريد، لكنه استعاد جاهزيته لاحقًا وشارك في مباراة ودية، ما أثار التكهنات حول وجود خلاف بينه وبين ديشامب.

وأشار ريولو إلى أن “معظم الأطباء قالوا إنه يمكنه اللحاق بمباراة دور الـ16، وعلى أقصى تقدير ربع النهائي.. لكنهم أخبروه ليلاً بأنه لا يمكنه اللعب، وجهزوا له طائرة صباحًا ليغادر قطر، وهو أمر أزعج البعض مثل مبابي”.

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تدريبات قاسية 

وكشف الصحفي الفرنسي أن بنزيما “تم خداعه كأحمق من أجل التخلص منه” وأن هذا تم “من خلال تعريض ديشان له لتمارين زائدة عن طاقته البدنية، بينما لم يكن بنزيما يريد ذلك، وأصيب مجددًا، ورغم ذلك كان يستطيع أن يلحق بمنتخب فرنسا في دور الـ16، وبدءًا من الدور ربع النهائي كان لائقًا بشكل كامل”.

وتعافى بنزيما من إصابته قبل أيام من خوض “الديوك”، للمباراة النهائية في كأس العالم 2022 أمام الأرجنتين، إلا أن المدير الفني لم يقدم دعوة للاعب مجددًا للالتحاق بالفريق في الدوحة.

وبرر ريولو كل هذه السلوكيات تجاه بنزيما بأن مدربه ديشان “لم يكن يريد عودته إلى منتخب فرنسا، ولم يتقبل أنباء إعادته للمنتخب بترحاب كبير، خصوصًا في هذا المعسكر”.

يذكر أن منتخب فرنسا وصل إلى نهائي بطولة كأس العالم لكرة القدم، لكنه خسر فيه أمام نظيره الأرجنتيني، بركلات الترجيح (2-4)، بعد انتهاء الوقتين الأصلي والإضافي بالتعادل (3-3) يوم الأحد 18 ديسمبر 2022، على ملعب “لوسيل” في قطر.

وعلى إثر ذلك أعلن بنزيما اعتزاله اللعب دوليًا، قائلاً على إنستجرام: “لقد بذلتُ الجهد والأخطاء التي ارتكبتها حتّى وصلت إلى ما أنا عليه اليوم، وأنا فخور بذلك!”، مُضيفًا: “لقد كتبتُ قصتي، وتنتهي قصتنا الآن”.

يشار إلى أن بنزيما شارك في 97 مباراة دولية، سجّل خلالها 37 هدفًا.

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أفضل لاعب في العالم في العام الماضي ريال مدريد كريم بنزيما منتخب فرنسا مونديال قطر 2022

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