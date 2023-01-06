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ضبط 24 مخالفًا لنظام البيئة لنقلهم وبيعهم وتخزينهم حطبًا محليًا بالرياض والمدينة
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ضبط 24 مخالفًا لنظام البيئة لنقلهم وبيعهم وتخزينهم حطبًا محليًا بالرياض والمدينة

ضبط 24 مخالفًا لنظام البيئة لنقلهم وبيعهم وتخزينهم حطبًا محليًا بالرياض والمدينة

ضبط 24 مخالفًا لنظام البيئة لنقلهم وبيعهم وتخزينهم حطبًا محليًا بالرياض والمدينة
٠٦:١٨:١٢ م، الجمعة، ١٣ جمادى الآخرة ١٤٤٤ هجريا، ٠٦ يناير ٢٠٢٣
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تواصل – واس:

ضبطت القوات الخاصة للأمن البيئي (24) مواطنًا مخالفًا لنظام البيئة، لنقلهم وبيعهم وتخزينهم أكثر من (67) مترًا مكعبًا من الحطب المحلي في منطقتي الرياض والمدينة المنورة.

وأوضح المتحدث الرسمي للقوات الخاصة للأمن البيئي، العقيد عبدالرحمن العتيبي، أنه تم تطبيق الإجراءات النظامية بحقهم، وتسليم الكميات المضبوطة للجهات المختصة بوزارة البيئة والمياه والزراعة، مؤكدّا أن عقوبة نقل وبيع وتخزين الحطب المحلي غرامة تصل إلى (16) ألف ريال لكل متر مكعب.

وحث المتحدث الرسمي على الإبلاغ عن أي حالات تمثل اعتداءً على البيئة أو الحياة الفطرية على الرقم (911) بمناطق مكة المكرمة والرياض والشرقية، و (999) و (996) في بقية مناطق المملكة.

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وأمس، ضبطت شرط المناطق بالأمن العام في مكة المكرمة والقصيم والباحة، (4) مخالفين لنظام البيئة، (3) مواطنين ومقيم من الجنسية السودانية، بحوزتهم حطب محلي معروض للبيع، واتخذت بحقهم الإجراءات النظامية، وتم تسليم المضبوطات لجهة الاختصاص.

كما ضبطت القوات الخاصة للأمن والحماية 3 مخالفين لنظام البيئة؛ لاستغلالهم الرواسب دون ترخيص في محافظة أملج.

وأوضحت القوات الخاصة للأمن والحماية، أنه تم ضبط (4) آليّات تستخدم في نقل الرمال وتجريف التربة، يعمل عليها مواطن ومقيمان من الجنسية الباكستانية، وجرى تطبيق الإجراءات النظامية بحقهم.

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