مجلس الوزراء يقرر استثناء أسلوب الاتفاقية الإطارية من حكم المادة 41

تواصل – فريق التحرير:

قرر مجلس الوزراء، برئاسة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، استثناء أسلوب الاتفاقية الإطارية من حكم المادة (الحادية والأربعين) من نظام المنافسات والمشتريات الحكومية، الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/128) وتاريخ 13 /11/ 1440هـ.

اقرأ أيضًا:

بعد موافقة مجلس الوزراء عليها.. كل ما تريد معرفته عن اتفاقية مكافحة الاستنساخ البشري

مراجعة نظام المنافسات والمشتريات

ووافق القرار الذي نشرت نصه الجريدة الرسمية “أم القرى” الجمعة على قيام وزارة المالية -بمشاركة هيئة كفاءة الإنفاق والمشروعات الحكومية ومن تراه من الجهات ذات العلاقة- بمراجعة نظام المنافسات والمشتريات –الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/128) وتاريخ 13 /11/ 1440هـ- في ضوء ما ظهر لها من إشكالات تتعلق بالأحكام المنظمة للاتفاقية الإطارية وما يتصل بها من أحكام ذات علاقة في نفس النظام، وذلك في ضوء الضوابط المطلوب مراعاتها عند إعداد ودراسة مشروعات الأنظمة واللوائح وما في حكمها (المحدثة) الصادرة بقرار مجلس الوزراء رقم (713) وتاريخ 30 /11/ 1438هـ.

اقرأ أيضًا:

«أنت المحتوى المحلي».. حملة توعية لهيئة المحتوى المحلي والمشتريات الحكومية

عدم استحصال الجهات الحكومية للضمان الابتدائي

وأجاز القرار عدم استحصال الجهات الحكومية للضمان الابتدائي في أسلوب الاتفاقية الإطارية، وذلك منذ تاريخ نفاذ نظام المنافسات والمشتريات الحكومية، الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/128) وتاريخ 13 /11/ 1440هـ، إلى حين الموافقة على هذا القرار.

وأجاز أيضًا عدم استحصال الجهات الحكومية للضمان النهائي في أسلوب الاتفاقية الإطارية على من رست عليه المنافسة، وذلك منذ تاريخ نفاذ نظام المنافسات والمشتريات الحكومية، الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/128) وتاريخ 13 /11/ 1440هـ، إلى حين الموافقة على هذا القرار.