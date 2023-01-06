قرار عاجل بتعديل مادتين من تنظيم الهيئة العامة للمنافسة

تواصل – فريق التحرير:

نشرت جريدة «أم القرى» في عددها الصادر، الجمعة، قرارًا بتعديل مادتين من تنظيم الهيئة العامة للمنافسة.

تعديل مادتين من تنظيم الهيئة العامة للمنافسة

وأوضحت أن القرار يتضمن تعديل مادتين من تنظيم الهيئة العامة للمنافسة، وذلك على النحو التالي:

* قرار رقم «376» وتاريخ 03 /06/ 1444هـ

«إن مجلس الوزراء بعد الاطلاع في جلسته المنعقدة برئاسة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، على المعاملة الواردة من الديوان الملكي برقم 33906 وتاريخ 20 /6/ 1442هـ، في شأن ما قضى به التوجيه الكريم المبلّغ ببرقية الديوان الملكي رقم 33901 وتاريخ 20 /6/ 1442هـ، المتضمن أن على الجهات الحكومية غير المشمولة بالأمر الملكي رقم «5445» وتاريخ 29 /1/ 1442هـ، مراجعة ما تختص به من أنظمة أو تنظيمات أو ترتيبات تنظيمية، والرفع بمقترحاتها لتعديلها بما يتفق مع الأمر الملكي رقم «55685» وتاريخ 30 /11/ 1438هـ».

وأنه بعد الاطلاع على الأمرين الملكيين رقم (55685) وتاريخ 30 /11/ 1438هـ، ورقم «5445» وتاريخ 29 /1/ 1442هـ، وبعد الاطلاع على تنظيم الهيئة العامة للمنافسة، الصادر بقرار مجلس الوزراء رقم «55» وتاريخ 20 /1/ 1439هـ.

وبعد الاطلاع على المذكرتين رقم «2724» وتاريخ 29 /11/ 1443هـ، ورقم «573» وتاريخ 24 /2/ 1444هـ، المعدتين في هيئة الخبراء بمجلس الوزراء، وبعد الاطلاع على توصية اللجنة العامة لمجلس الوزراء رقم «4179» وتاريخ 23 /4/ 1444هـ.

فقد تقرر تعديل تنظيم الهيئة العامة للمنافسة، الصادر بقرار مجلس الوزراء رقم «55» وتاريخ 20 /1/ 1439هـ، وذلك على النحو الآتي:

أولاً – تعديل المادة «الحادية عشرة»

لتكون بالنص الآتي: «تكون للهيئة ميزانية سنوية مستقلة ضمن ميزانية الدولة».

ثانيًا: تعديل المادة «الثالثة عشرة»

لتكون بالنص الآتي:

1- تودع جميع إيرادات الهيئة في حساب جاري وزارة المالية في البنك المركزي السعودي.

2- تفتح الهيئة حساباً لها في البنك المركزي، وتصرف منه وفق ميزانيتها المعتمدة، ولها فتح حسابات أخرى في البنوك المرخص لها بالعمل في المملكة.

اقرأ أيضًا:

عاجل.. مجلس الوزراء يوافق على تعديل تنظيم الهيئة العامة للمنافسة (فيديو)