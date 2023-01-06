القبض على مواطن بحوزته 59 كيلو جرامًا من نبات القات المخدر في جازان

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أعلنت دوريات الأفواج الأمنية بمنطقة جازان، أنها قبضت على مواطن بحوزته 59 كيلو جرامًا من نبات القات المخدر.

كميات القات المخدر كانت مخبأة في مركبة

وأوضحت أن كميات القات المخدر كانت مخبأة في مركبة يقودها المواطن بمحافظة العارضة، مؤكدة أنه تم إيقافه واتخاذ الإجراءات النظامية بحقه، وإحالته لجهة الاختصاص.

القبض على ثلاثة مقيمين

وفي وقت سابق، ألقت شرطة جازان، القبض على ثلاثة مقيمين، بينهم يمنيان والثالث هندي بتهمة الاتجار في الفحم المحلي بالمخالفة للقانون.

وضبطت إدارة التحريات والبحث الجنائي بشرطة منطقة جازان، موقعًا يحوي 10 أطنان من الفحم المحلي تم تخزينه لأغراض تجارية، يديره مخالف لنظام أمن الحدود من الجنسية اليمنية ومقيمان من الجنسيتين الهندية واليمنية، واتخذت بحقهم الإجراءات النظامية، وتسليم المضبوطات لجهة الاختصاص.

يأتي هذا في الوقت الذي طالب فيه الأمن العام على الإبلاغ عن أي حالات تمثل اعتداء على البيئة أو الحياة الفطرية على الأرقام «911» في مناطق مكة المكرمة والرياض والشرقية، و«996» و«999» في بقية مناطق المملكة.

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