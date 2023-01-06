الجمعة، ١٣ جمادى الآخرة ١٤٤٤ هجريا ، الموافق ٠٦ يناير ٢٠٢٣ ميلادى
«الزكاة والضريبة» تحدد قواعد وشروط إنشاء الأسواق الحرة في المنافذ الجمركية بالمملكة
ننشر قواعد عدم خضوع المكلّف المملوك لوقفٍ لجباية الزكاة
القبض على مواطن بحوزته 59 كيلو جرامًا من نبات القات المخدر في جازان
نداء عاجل من خبير طقس لأهالي القصيم وما جاورها: عليكم بهذا الأمر
غرامة المخالفة 20 مليون ريال.. تنظيم تخصيص الطاقة لمستهلكيها في 10 مجالات
استشاري: الكتمان يؤدي إلى اضطرابات نفسية ويسبب الاكتئاب (فيديو)

الرئيسية

 /

أحدث الأخبار

 /

«الزكاة والضريبة» تحدد قواعد وشروط إنشاء الأسواق الحرة في المنافذ الجمركية بالمملكة

«الزكاة والضريبة» تحدد قواعد وشروط إنشاء الأسواق الحرة في المنافذ الجمركية بالمملكة

«الزكاة والضريبة» تحدد قواعد وشروط إنشاء الأسواق الحرة في المنافذ الجمركية بالمملكة
٠٥:١٠:٠١ م، الجمعة، ١٣ جمادى الآخرة ١٤٤٤ هجريا، ٠٦ يناير ٢٠٢٣
0

تواصل – واس:

حددت هيئة الزكاة والضريبة والجمارك القواعد والشروط والإجراءات الجمركية الخاصة بإنشاء الأسواق الحرة في المنافذ الجوية والبحرية والبرية، وفقًا لنظام الجمارك الموحد لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، والتي تتضمن الاشتراطات المرتبطة بتشغيل السوق الحرة، إضافة إلى الأحكام المتعلقة بمتطلبات رخصة تشغيلها وغيرها من الضوابط ذات العلاقة.

اقرأ أيضًا:

بلا ضرائب ولا رسوم جمركية.. كل ما تريد معرفته عن بضائع الأسواق الحرة

دعم سلاسل الإمداد وتحسين الخدمات اللوجستية

وأوضحت الهيئة أن تحديد هذه القواعد يأتي بعد قرار مجلس الوزراء المتضمن الموافقة على إنشاء أسواق حرة -بحسب- الحاجة في المنافذ الجوية والبحرية والبرية والسماح بالبيع فيها للمسافرين القادمين للمملكة والمغادرين منها، مؤكدةً أن القرار سيُسهم في دعم سلاسل الإمداد وتحسين الخدمات اللوجستية المقدمة للأسواق الحرة من خلال توفير مجموعة كبيرة من البضائع والمنتجات للتسوق خلال السفر، إلى جانب أن الأسواق الحرة ستمنح قنوات بيع إضافية للشركات المحلية من خلال بيع منتجاتها على مشغلي الأسواق الحرة، الأمر الذي يدعم ويُسهم في ترويج المنتجات الوطنية من خلال عرضها في صالات البيع.

اقرأ أيضًا:

بعد قرار مجلس الوزراء.. 10 مواد رئيسة تنظم عمل الأسواق الحرة

الأسواق الحرة في صالات المغادرة بالمنافذ الجوية

كما أوضحت الهيئة أن الأسواق الحرة قائمة حاليًا في صالات المغادرة لعدد من المنافذ الجوية، هي مطار الملك عبدالعزيز ومطار الملك خالد ومطار الملك فهد ومطار الأمير محمد بن عبدالعزيز بالمدينة المنورة، مشيرة إلى أنها تسعى للتوسع حسب الحاجة في المنافذ الجوية والبحرية والبرية، وذلك بالتنسيق مع الجهات المشرعة في المنافذ الجمركية.

وتُعرف الأسواق الحرة في المنافذ الجمركية بأنها منافذ للبيع بالتجزئة تتيح للمسافرين شراء السلع والمنتجات المسموح تداولها في المملكة والتي تخضع للإعفاء من الرسوم الجمركية أو الضريبية وفقًا لأحكام الأنظمة ذات العلاقة، وذلك وفقًا لما نصت عليه المادة 78 من نظام الجمارك الموحد والفقرة (1) من المادة 12 من نظام قواعد الأسواق الحرة.

وتختلف أنظمة الإعفاء من الضرائب من دولة إلى أخرى حسب موقع السوق الحرة (صالات القدوم أو المغادرة) وفقًا لأحكام نظام الجمارك الموحد ولائحته التنفيذية وأي من الأنظمة ذات العلاقة واللوائح التنظيمية والتشريعية في كل دولة.

الكلمات الدلالية:
آخر أخبار السعودية أخبار السعودية أخبار السعودية اليوم الأسواق الحرة الزكاة والضريبة المنافذ الجمركية دول الخليج العربية

مواد ذات صلة

المزيد
الرئيس اليمني يتفقد عدداً من أحياء دمرتها الحرب في عدن

الرئيس اليمني يتفقد عدداً من أحياء دمرتها الحرب في عدن

٠٦:٢٥ م، الجمعة، ٢٥ سبتمبر ٢٠١٥
القبض على مقيمين سرقا مصوغات ذهبية من منزل ونفذا عمليات احتيال إلكتروني بالرياض

القبض على مقيمين سرقا مصوغات ذهبية من منزل ونفذا عمليات احتيال إلكتروني بالرياض

٠١:٤٩ م، الأحد، ٢١ أغسطس ٢٠٢٢
بينها صعوبة البلع وبحة الصوت.. 4 مؤشرات للإصابة بسرطان الغدة

بينها صعوبة البلع وبحة الصوت.. 4 مؤشرات للإصابة بسرطان الغدة

٠٧:٢٨ ص، الخميس، ٠١ سبتمبر ٢٠٢٢
وزير الصحة: لا نستهدف زيادة عدد المستشفيات.. وهذه هي استراتيجيتنا

وزير الصحة: لا نستهدف زيادة عدد المستشفيات.. وهذه هي استراتيجيتنا

٠٩:١٩ ص، الأثنين، ١٤ ديسمبر ٢٠١٥

التعليقات

0

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *