الجمعة، ١٣ جمادى الآخرة ١٤٤٤ هجريا ، الموافق ٠٦ يناير ٢٠٢٣ ميلادى
نداء عاجل من خبير طقس لأهالي القصيم وما جاورها: عليكم بهذا الأمر
غرامة المخالفة 20 مليون ريال.. تنظيم تخصيص الطاقة لمستهلكيها في 10 مجالات
استشاري: الكتمان يؤدي إلى اضطرابات نفسية ويسبب الاكتئاب (فيديو)
اختراق خطير لـ «تويتر».. تسريب بيانات 200 مليون مستخدم
في ظروف غامضة.. وافد يُلقي بنفسه من أعلى بناية بالكويت
خدمة اليوم.. خطوات الإبلاغ عن انقطاع الخدمات الحكومية الرقمية

الرئيسية

 /

أحدث الأخبار

 /

نداء عاجل من خبير طقس لأهالي القصيم وما جاورها: عليكم بهذا الأمر

نداء عاجل من خبير طقس لأهالي القصيم وما جاورها: عليكم بهذا الأمر

نداء عاجل من خبير طقس لأهالي القصيم وما جاورها: عليكم بهذا الأمر
٠٥:٠١:٠٩ م، الجمعة، ١٣ جمادى الآخرة ١٤٤٤ هجريا، ٠٦ يناير ٢٠٢٣
0

تواصل – فريق التحرير:

وجه خبير الطقس ونائب رئيس جمعية الطقس والمناخ أ.د. عبدالله المسند، نداءً عاجلًا لأهالي منطقة القصيم وما جاورها، وذلك بشأن السيول الجارية والأمطار المتساقطة على المنطقة.

كميات كبيرة من مياه الأمطار والسيول

وأوضح على حسابه في «تويتر»، أنه على أهالي القصيم وخاصة وادي الرمة فإنه يجري في أرضهم الآن كميات كبيرة من مياه الأمطار والسيول، وأن عليهم أن يكرموا ضيافتها.

 اصطحاب الأهل وتسجيل أحلى الذكريات

وأضاف أنه على أهالي القصيم في ظل هذه الأجواء التي لا تتكرر إلا كل عقد من الزمان، وذلك بصحبة الأهل والأصحاب وتسجيل أحلى الذكريات، والفرح برحمة الله والتمتع بخيرات السماء التي أرسلها رب العالمين.

جريان السيول والأمطار على الرياض والشرقية والقصيم

وفي تقريره عن حالة الطقس لهذا اليوم، توقع المركز الوطني للأرصاد هطول أمطار رعدية من متوسطة إلى غزيرة مصحوبة برياح نشطة وزخات من البرد تؤدي إلى جريان السيول على أجزاء من منطقتي الرياض والقصيم والشرقية خاصة الجنوبية منها.

أمطار رعدية مصحوبة برياح نشطة

وأوضح أنه يتوقع هطول أمطار رعدية مصحوبة برياح نشطة على أجزاء من مناطق نجران، جازان، عسير، الباحة ومكة المكرمة، تمتد إلى الأجزاء الجنوبية من مرتفعات منطقة المدينة المنورة.

«الدفاع المدني» يدعو إلى أخذ الحيطة وعدم الخروج

فيما دعت المديرية العامة للدفاع المدني إلى أخذ الحيطة والحذر لاحتمالية هطول أمطار رعدية على أجزاء من مناطق المملكة، مطالبة بالابتعاد عن أماكن تجمُّع السيول والمستنقعات المائية والأودية والسدود وعدم السباحة، والالتزام بالتعليمات المعلنة عبر وسائل الإعلام المختلفة ومواقع التواصل الاجتماعي.

اقرأ أيضًا:

اليوم.. محافظة ضرية بالقصيم تُسجل أعلى كميات هطول أمطار

صباح اليوم.. شاهد السيول وهي تجري كالأنهار في حائل والقصيم

منها الرياض والشرقية.. «الأرصاد» يتوقع هطول أمطار رعدية من متوسطة إلى غزيرة على هذه المناطق

الكلمات الدلالية:
أمطار غزيرة الأرصاد القصيم جريان السيول خبير طقس وادي الرمة

مواد ذات صلة

المزيد
إصدار إقامة للطلبة السعوديين الدارسين بالجامعات الماليزية

إصدار إقامة للطلبة السعوديين الدارسين بالجامعات الماليزية

٠٩:٣١ م، الثلاثاء، ١٥ مارس ٢٠١٦
القبض على مواطن أقام علاقة محرمة مع امرأة وابتزها في الرياض

القبض على مواطن أقام علاقة محرمة مع امرأة وابتزها في الرياض

١٢:٢٦ ص، الأثنين، ٢٥ أبريل ٢٠١٦
فهد العرابي: العالم شغل نفسه بالوهابية والغُلو فزاد الإرهاب

فهد العرابي: العالم شغل نفسه بالوهابية والغُلو فزاد الإرهاب

١١:٥٦ م، السبت، ١٤ نوفمبر ٢٠١٥
خادم الحرمين يلتقي وزيري «الخارجية» و«الاقتصاد» اليابانيين

خادم الحرمين يلتقي وزيري «الخارجية» و«الاقتصاد» اليابانيين

٠٨:٣٤ ص، الأثنين، ١٣ مارس ٢٠١٧

التعليقات

0

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *