نداء عاجل من خبير طقس لأهالي القصيم وما جاورها: عليكم بهذا الأمر

تواصل – فريق التحرير:

وجه خبير الطقس ونائب رئيس جمعية الطقس والمناخ أ.د. عبدالله المسند، نداءً عاجلًا لأهالي منطقة القصيم وما جاورها، وذلك بشأن السيول الجارية والأمطار المتساقطة على المنطقة.

كميات كبيرة من مياه الأمطار والسيول

وأوضح على حسابه في «تويتر»، أنه على أهالي القصيم وخاصة وادي الرمة فإنه يجري في أرضهم الآن كميات كبيرة من مياه الأمطار والسيول، وأن عليهم أن يكرموا ضيافتها.

يا أهل #القصيم وما جاورها وادي #الرمة يجري في أرضكم

الآن .. أكرموا ضيافته بزيارته، وتسجيل أحلى الذكريات،

ففي المتوسط وعلى وجه التقريب لا يجري بكامل طاقته إلا في العقد مرة تقريبا 🚗استعن بالله وخذ بمعيتك الوالدين، والأهل

وأطلعهم على خيرات رب الأرض والسماوات،

وانتبه السلامة أولا. pic.twitter.com/DEjyxKVLxR — أ.د. عبدالله ‌المسند (@ALMISNID) January 6, 2023

اصطحاب الأهل وتسجيل أحلى الذكريات

وأضاف أنه على أهالي القصيم في ظل هذه الأجواء التي لا تتكرر إلا كل عقد من الزمان، وذلك بصحبة الأهل والأصحاب وتسجيل أحلى الذكريات، والفرح برحمة الله والتمتع بخيرات السماء التي أرسلها رب العالمين.

جريان السيول والأمطار على الرياض والشرقية والقصيم

وفي تقريره عن حالة الطقس لهذا اليوم، توقع المركز الوطني للأرصاد هطول أمطار رعدية من متوسطة إلى غزيرة مصحوبة برياح نشطة وزخات من البرد تؤدي إلى جريان السيول على أجزاء من منطقتي الرياض والقصيم والشرقية خاصة الجنوبية منها.

أمطار رعدية مصحوبة برياح نشطة

وأوضح أنه يتوقع هطول أمطار رعدية مصحوبة برياح نشطة على أجزاء من مناطق نجران، جازان، عسير، الباحة ومكة المكرمة، تمتد إلى الأجزاء الجنوبية من مرتفعات منطقة المدينة المنورة.

«الدفاع المدني» يدعو إلى أخذ الحيطة وعدم الخروج

فيما دعت المديرية العامة للدفاع المدني إلى أخذ الحيطة والحذر لاحتمالية هطول أمطار رعدية على أجزاء من مناطق المملكة، مطالبة بالابتعاد عن أماكن تجمُّع السيول والمستنقعات المائية والأودية والسدود وعدم السباحة، والالتزام بالتعليمات المعلنة عبر وسائل الإعلام المختلفة ومواقع التواصل الاجتماعي.

اقرأ أيضًا:

اليوم.. محافظة ضرية بالقصيم تُسجل أعلى كميات هطول أمطار

صباح اليوم.. شاهد السيول وهي تجري كالأنهار في حائل والقصيم

منها الرياض والشرقية.. «الأرصاد» يتوقع هطول أمطار رعدية من متوسطة إلى غزيرة على هذه المناطق