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غرامة المخالفة 20 مليون ريال.. تنظيم تخصيص الطاقة لمستهلكيها في 10 مجالات

غرامة المخالفة 20 مليون ريال.. تنظيم تخصيص الطاقة لمستهلكيها في 10 مجالات

غرامة المخالفة 20 مليون ريال.. تنظيم تخصيص الطاقة لمستهلكيها في 10 مجالات
٠٤:٣٠:٣٤ م، الجمعة، ١٣ جمادى الآخرة ١٤٤٤ هجريا، ٠٦ يناير ٢٠٢٣
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تواصل – فريق التحرير:

بناءً على موافقة مجلس الوزراء على تنظيم تراخيص أنشطة الغاز الطبيعي وسوائله والأنشطة المتعلقة بالهيدروجين، فقد أقر «نظام إمدادات الطاقة» تنظيم تخصيص الطاقة لمستهلكيها.

وحسب صحيفة «الاقتصادية»، فإن النظام أقر تنظيم تخصيص الطاقة لمستهلكيها، في هذه المجالات:

1 – النقل.

2 – الزراعة.

3 – الإنشاءات.

4 – الاتصالات.

5 – تحلية المياه.

6 –  إنتاج الكهرباء.

7 – تكرير الزيت الخام.

8 – الصناعة والتعدين.

9 – الخدمات اللوجستية

10 – إنتاج البتروكيماويات.

وأوضح النظام، أن عقوبة مخالفة نظام إمدادات الطاقة تصل إلى 20 مليون ريال، وإيقاف الترخيص جزئيًا أو كليًا لمدة لا تتجاوز سنة، وإلغاء الترخيص.

غرامة المخالفة قد تصل لـ 20 مليون ريال

وبموجب كتاب تخصيص الطاقة، فقد تصل عقوبات المخالفين إلى خفض كميات الطاقة المخصصة، وعدم تجديد وثيقة تخصيص الطاقة أو إلغائها، وقد تصل إلى غرامة بقيمة 20 مليون ريال.

كما نص النظام على تشكيل لجنة تخصيص الطاقة برئاسة وزير الطاقة وعضوية عدد من الوزارات والجهات الحكومية، وتتولى اللجنة دراسة اللوائح التنفيذية الخاصة بالنظام ومراجعتها وإعداد لائحة التخصيص واقتراح تعديلها ومراجعة المعايير تخصيص الطاقة كل 3 سنوات.

شروط ممارسة الأنشطة المتعلقة بالغاز الطبيعي

وفي الوقت الذي تجري وزارة الطاقة تخصيص الطاقة بناء على إمدادات الطاقة المتوفرة والمتاحة ووفقًا للمعايير التي تعتمدها لجنة تخصيص الطاقة، فإنه يشترط لممارسة الأنشطة المتعلقة بالغاز الطبيعي وسوائله، الآتي:

1 –  الحصول على ترخيص الوزارة، ويشمل «النقل والمعالجة والتجزئة وتنقية والغاز والتجميع والتخزين والتوزيع المحلي والاستيراد والتصدير والبيع».

2 – إنشاء وتملك وتشغيل شبكات ومرافق الغاز الطبيعي وفقًا لأحكام اللوائح التنفيذية والتي تبين رسوم التراخيص والرسوم السنوية الواجب سدادها.

النظام يعمل بعد 60 يومًا من تاريخ نشره

ووفق اللوائح فإن النظام يعمل بعد 60 يومًا من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية، ويحل محل نظام إمدادات الغاز وتسعيره ويلغي كل ما يتعارض معه من أحكام، وعلى المرخص له الحصول على وثيقة تأمين تغطي مسؤوليته المدنية عن الأضرار الناتجة عن إدارته.

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الكلمات الدلالية:
أخبار السعودية تراخيص أنشطة الغاز الطبيعي تنظيم تخصيص الطاقة نظام إمدادات الطاقة

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