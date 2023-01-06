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استشاري: الكتمان يؤدي إلى اضطرابات نفسية ويسبب الاكتئاب (فيديو)

استشاري: الكتمان يؤدي إلى اضطرابات نفسية ويسبب الاكتئاب (فيديو)

استشاري: الكتمان يؤدي إلى اضطرابات نفسية ويسبب الاكتئاب (فيديو)
٠٤:٢٩:٥٠ م، الجمعة، ١٣ جمادى الآخرة ١٤٤٤ هجريا، ٠٦ يناير ٢٠٢٣
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تواصل – فريق التحرير:

حذر استشاري الطب النفسي، الدكتور عبدالله الدريبي من أن الكتمان يؤدي إلى اضطرابات نفسية ويسبب الاكتئاب.

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يفاقم المشكلة

وقال الدريبي في مقابلة مع فضائية “الإخبارية”: “الكتمان لا يؤدي إلى مشكلات نفسية، لكنه يفاقم المشكلة ويحرم الإنسان من الحلول، وبالقطع يحدث خللاً وظيفيًا، بمعنى أن الإنسان الذي لا يتحدث عن مشكلاته ولا يبحث عن حلول لها، سيعاني من تأخر سواء في حياته الأسرية والاجتماعية والوظيفية”.

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علاقات مسمومة

ووصف الإنسان الذي يكبت في نفسه بأنه مثل “الإنسان الذي يأكل نفسه من الداخل”، محذرًا من أن الكتمان قد يترتب عليه اضطرابات في العلاقات فتصبح علاقاته مسمومة، فلايطيق أحد الجلوس معه، لأنه شخص طبيعة تعاطيه مع الأمور سوداوية”، وقال إن الأمر قد يصل إلى الإصابة بالاكتئاب.

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