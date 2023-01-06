خدمة اليوم.. خطوات الإبلاغ عن انقطاع الخدمات الحكومية الرقمية

تواصل – فريق التحرير:

تقدم صحيفة تواصل، اليوم، لقرائها الكرام، خطوات الإبلاغ عن انقطاع الخدمات الحكومية الرقمية، حيث أوضحت هيئة الحكومة الرقمية، أن هذه الخدمة تُمكّن الخدمة الجهات الحكومية من تقديم بلاغات عن انقطاع في الخدمات الرقمية لديها، أو في الخدمات الرقمية المقدمة لها من قبل جهة حكومية أخرى، أو إشعار هيئة الحكومة الرقمية بوجود تحديث أو صيانة لخدماتها الرقمية قد يؤدي إلى انقطاعها.

توحيد الجهود بين الهيئة والجهات الحكومية

وأضافت أن الخدمة تهدف إلى توحيد الجهود وتعزيز الشراكة بين الهيئة والجهات الحكومية لتعزيز ثقة المستفيدين في الخدمات الحكومية الرقمية، والتأكيد على توافرها كما هو مخطط لها، عن طرق هذه الخطوات:

* الخطوات

1 – تسجيل الدخول إلى خدمة النفاذ الوطني الموحد.

2 – تسجيل فريق الأزمة في أقرب وقت وقبل وقوع الانقطاع​.

3 – تعبئة البلاغ المناسب من البلاغات الثلاثة من قبل مدير فريق إدارة الأزمات بالجهة أو البديل عنه.

4 – يتم متابعة البلاغ والعمل على إتباع دليل الإرشادات، والذي يوضح الخطوات اللازم اتخاذها لكل بلاغ.

* خدمة العملاء

وأشارت «خدمة العملاء» إلى أن الاستفسار عن هذه الخدمة، متاح من خلال ساعات العمل اليومية والتي تبدأ من الساعة الـ 8:00 صباحًا وتستمر حتى الساعة الـ 4:00 مساءً، وأن الاتصال يكون عن طريق هذا رقم «199099»، وأنها تتلقى استفسارات المستخدمين، والشكاوى والاستفسارات، والتواصل مع فريق الدعم عن طريق البريد الإلكتروني.