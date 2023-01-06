في ظروف غامضة.. وافد يُلقي بنفسه من أعلى بناية بالكويت

تواصل – فريق التحرير:

أفادت مصادر بإقدام وافد على إلقاء نفسه من أعلى بناية بأحد المناطق بالكويت في ظروف غامضة.

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الوافد من الجنسية السورية

ووفق ما نقلت صحيفة “الراي” عن مصدر أمني، فإن الوافد الذي يحمل الجنسية السورية رمى نفسه من عمارة في منطقة جليب الشيوخ.

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وفور تلقي البلاع بالواقعة، توجه رجال الأمن والأدلة الجنائية إلى مكان الحاث. وسجلت قضية جناية، وأمر وكيل النائب العام برفع الجثة وإحالتها للطب الشرعي.

ولم تكشف المزيد من التفاصيل حول أسباب الحادث.