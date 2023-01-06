اليوم.. مشاهد جوية لجريان السيول والأودية بالدلم في الرياض

تواصل – فريق التحرير:

مع استمرار الحالة المطرية، ووسط أجواء شتوية وانخفاض درجات الحرارة، جرت السيول والأودية اليوم في محافظات منطقة الرياض وخاصة محافظات الدلم والحريق وجنوب المنطقة.

وأظهرت مقاطع فيديو تم تداولها على مواقع التواصل، مشاهد جوية لجريان السيول والأودية بالدلم في الرياض، نتيجة تساقط كميات غزيرة من الأمطار.

جريان السيول وأمطار على الرياض والشرقية

وفي تقريره عن حالة الطقس لهذا اليوم، توقع المركز الوطني للأرصاد هطول أمطار رعدية من متوسطة إلى غزيرة، مصحوبة برياح نشطة وزخات من البرد، تؤدي إلى جريان السيول على أجزاء من منطقتي الرياض والشرقية خاصة الجنوبية منها.

📍 فيديو جميل لسيول

شعيب ملهم وسط الرمال باتجاه روضة الخفس الجنوبية

شمال #الرياض_الان

الجمعة ١٣ جمادى الآخرة ١٤٤٤هـ

6 يناير 2023م

رصد | ماجد العتيق

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. pic.twitter.com/i16WAVaGSV — طقس (@tqqs) January 6, 2023

أمطار رعدية مصحوبة برياح نشطة

وأوضح انه يتوقع هطول أمطار رعدية مصحوبة برياح نشطة على أجزاء من مناطق نجران، جازان، عسير، الباحة ومكة المكرمة، تمتد إلى الأجزاء الجنوبية من مرتفعات منطقة المدينة المنورة.

📍 فيديو

السيول تتجه لسد محافظة الحريق جنوب #الرياض_الان

الجمعة ١٣ جمادى الآخرة ١٤٤٤هـ

6 يناير 2023م

من | عبدالمجيد العثمان

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. pic.twitter.com/tuIx6FupiA — طقس (@tqqs) January 6, 2023

«الدفاع المدني» يدعو إلى أخذ الحيطة وعدم الخروج

فيما دعت المديرية العامة للدفاع المدني إلى أخذ الحيطة والحذر لاحتمالية هطول أمطار رعدية على أجزاء من مناطق المملكة، حتى يوم غد الجمعة، والابتعاد عن أماكن تجمُّع السيول والمستنقعات المائية والأودية والسدود وعدم السباحة، والالتزام بالتعليمات المعلنة عبر وسائل الإعلام المختلفة ومواقع التواصل الاجتماعي.

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