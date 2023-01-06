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كشف برنامج حساب المواطن، أنه بإمكان المتزوجة التسجيل في البرنامج كمستفيد رئيس.

شروط تسجيل المتزوجة في حساب المواطن

وأوضح على حسابه في «تويتر»، أن المتزوجة يمكن لها التسجيل في البرنامج كمستفيد رئيس في الحالات التالية:

1 – المهجورة.

2 – عائلة سجين.

3 – زوجها غائب.

4 – عائلة فاقد الأهلية.

5 – المتزوجة من غير سعودي.

وأشار إلى أن من تتوفر فيها هذه الشرط فعليها إرفاق المستندات المطلوبة لإثبات الحالة، وفي حال لم تكن المتزوجة من ضمن الحالات السابقة يتم إضافتها كتابع مع رب الأسرة.

جاء ذلك خلال رد البرنامج على سؤال مستفيدة تقول: « أنا سيدة متزوجة وزوجي مستفيد في حساب مواطن هل استحق أن استفيد؟ وهل أنا مؤهله للاستفادة من حساب مواطن أيضًا؟».

تنويه عاجل بشأن صرف المبلغ المرتجع

في الوقت نفسه، كشف البرنامج أن المبالغ المرتجعة هي الأثر الرجعي الذي يتم فيه تعويض المستفيدين المستحقين لذلك، مبينًا أنه يتم صرف المبلغ المرتجع مع مبلغ الدعم الشهري.

موعد صرف الدعم للدفعة 62

وبشأن صرف الدعم للدفعة 62 بتاريخ 10 يناير، أكد البرنامج أنه سيتم صرف الدعم بشكل دوري في اليوم العاشر من كل شهر ميلادي، أو يوم قبله أو بعده في حال صادف عطلة نهاية الأسبوع، وسيتم صرف الدعم للدفعة 62 بتاريخ 10 يناير.

إيداع دعم دفعة ديسمبر

وفي وقت سابق، أعلن برنامج حساب المواطن، تفاصيل الدفعة الـ 61 لشهر ديسمبر التي تمّ إيداعها حسابات المستفيدين قبل أسبوعين تقريبًا، مؤكدًا أن قيمة الدفعة الجديدة بلغ نحو 3.6 مليار ريال لـ 11.2 مليون مستفيد وتابع؛ شملهم الدعم في البرنامج لشهر ديسمبر.

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