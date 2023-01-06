مدينة مصرية تسجل درجة حرارة 10 تحت الصفر

تواصل – فريق التحرير:

سجلت جبال مدينة سانت كاترين بمحافظة جنوب سيناء، شمال شرقي مصر، اليوم، درجة حرارة 10 تحت الصفر، وهي أدنى درجة من الحرارة على مستوى البلاد.

وتعرضت آبار المياه والعيون المنتشرة بالمدينة للتجمد بسبب الانخفاض الشديد في درجات الحرارة فجر الجمعة.

وعلى الرغم من الانخفاض الشديد في درجات الحرارة، توافد عدد من السائحين على قمة جبل موسى للاستمتاع بشروق الشمس مع الطقس البارد.

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درجات حرارة تحت الصفر

وقال علي عبد البصير، نائب رئيس مدينة سانت كاترين، في تصريحات إلى صحيفة “الوطن”، إن مدينة سانت كاترين والقمم الجبلية سجلت أقل درجة حرارة منذ مطلع فصل الشتاء، حيث بلغت درجة حرارة جبل سانت كاترين 10 تحت الصفر، وجبل أم شومر 8 تحت الصفر، وجبل عباس 7 تحت الصفر، أما قمة جبل موسى فسجلت 5 تحت الصفر.

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تساقط الثلوج

وأضاف أن مدينة سانت كاترين سجلت فجر اليوم درجتين تحت الصفر، موضحًا أن المدينة من المتوقع أن تتعرض لتساقط الثلوج الفترة القادمة، ويعتبر المواطنون الثلوج والأمطار مصدر رزق لهم، لأن حياتهم وأنشطتهم مرتبطة بمياه الأمطار والسيول.

وتتعرض محافظة جنوب سيناء لموجة من الطقس البارد بكل الأنحاء، حيث سجلت مدينة شرم الشيخ 15 درجة مئوية، أما مدن الطور ورأس سدر وطابا فسجلت 11 درجة، و14 درجة في مدينة دهب.

وقال اللواء خالد فودة، محافظ جنوب سيناء، إن جميع الموانئ البحرية والمطارات والطرق تعمل بصورة طبيعية.