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القبض على مقيم لإيوائه وتشغيله 17مقيمة متغيبة عن العمل بالرياض
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القبض على مقيم لإيوائه وتشغيله 17مقيمة متغيبة عن العمل بالرياض

القبض على مقيم لإيوائه وتشغيله 17مقيمة متغيبة عن العمل بالرياض

القبض على مقيم لإيوائه وتشغيله 17مقيمة متغيبة عن العمل بالرياض
٠٣:٢٢:٠٥ م، الجمعة، ١٣ جمادى الآخرة ١٤٤٤ هجريا، ٠٦ يناير ٢٠٢٣
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تواصل – واس:

أعلنت شرطة منطقة الرياض أنها تمكنت من القبض على مقيم من الجنسية المصرية لتشغيله وإيوائه مقيمات مغتيبات.

وأوضحت في بيان لها، أنها قبضت على مصري بتهمة إيواء في وحدة سكنية بمدينة الرياض 17 مقيمة متغيبة عن العمل.

 وأكدت انه جرى إيقافهم واتخاذ الإجراءات النظامية بحقهم، وإحالة المخالفات لجهة الاختصاص ومن آواهن إلى النيابة العامة لاستكمال التحقيقات.

القبض على 33 مخالفًا للنظام

وقبل أيام، قبضت شرطة منطقة الرياض على 6 مخالفين لنظام أمن الحدود من الجنسية اليمنية, و27 مخالفًا لنظام الإقامة، و9 من الجنسية اليمنية.

وتابعت أن هذا بالإضافة إلى 7 من الجنسية الباكستانية و5 من الجنسي البنجلاديشية و3 من الجنسية الهندية و3 من الجنسيات النيبالية والنيجيرية والسودانية.

وأشارت أن ذلك تم في مواقع الفحص الدوري وجنوب مدينة الرياض، وجرى إيقافهم واتخاذ الإجراءات النظامية بحقهم، وإحالتهم إلى جهة الاختصاص.

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17مقيمة متغيبة أخبار السعودية الرياض شرطة الرياض مخالفين للنظام

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