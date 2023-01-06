وفاة شخص وإصابة 12 آخرين في انهيار مبنى شمالي العراق

تواصل – وكالات:

أعلنت الشرطة العراقية، اليوم الجمعة، أن مبنى قيد الإنشاء انهار في مدينة الموصل شمالي البلاد، مما أسفر عن مقتل ثلاثة أشخاص وإصابة تسعة آخرين.

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انهيار المبنى أثناء سقفه بالأسمنت

ووقع الانهيار بعد ظهر الخميس في منطقة يارمجة الشرقية حي غربي الموصل عندما كان العمال يسكبون سقف المبنى بالإسمنت.

وقالت قيادة الشرطة في محافظة نينوى إن المبنى مملوك لدائرة المدينة المسؤولة عن نظام الصرف الصحي.

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وأضافت أن المصابين التسعة تراوحت إصابتهم بين الخفيفة والمتوسطة وتم إسعافهم ونقلهم الى مستشفى السلام.