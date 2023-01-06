خطيب الجمعة بالمسجد النبوي: الأذى بحق الجار من أشد الحرمات (فيديو)

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حث خطيب المسجد النبوي، الشيخ صلاح البدير على إكرام الجار وحسن عشرته وحفظ أمانته وستر عورته وغفر زلته وإقالة عثرته.

وقال البدير في خطبة الجمعة اليوم: “أيها المسلمون وللجوار سلطان في التأثير لأن الطباع سرّاقة والنفوس إلى التقليد توّاقة فيكتسب الجيران بعضهم أخلاق بعض بالتجاور والتزاور والمؤانسة والمجالسة وربما اتَّسَمَ الجارُ بسِمَةِ جاره وتخلق بأخلاقه ولربما صلح الرجل بصلاح جاره أو فسد بفساده”.

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جار السوء

وأضاف: “وجار السوء هو قاصمة الظهر وشقاء الدهر وداعية الفقر وهو الشر الدائم، والأذى الملازم يسئ الجوار ويتبع العثار ويشرف على العورة ويفشي السر ويهتك الستر، ويشار ويضار ويمار ويزار ولا يعرف الهارّ من البارّ ولا البعيد من الجار نعار في الفتن، سعاء في الشر له لسع كلسع العقرب ومكر كمكر الثعلب وخبث كخبث الضبع وما يأمن الجيران منه شهادة … عليهم بعظمى ليس فيها بصادق”.

وتابع خطيب المسجد النبوي: أيها المسلمون وأعرف من يكون بحال الإنسان أهله وجيرانه والسعيد من تتابعت ألسن أهل الثقة والأمانة من جيرانه له بالخير والثناء لأن ألسنة الجيران لسان الميزان وبينة الإساءة أو الإحسان عَنْ عَبْدِ اللهِ بن مسعود رضي الله عنه قالَ: قالَ رَجُلٌ لِرَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم: كَيْفَ لِي أَنْ أَعْلَمَ إذا أَحْسَنْتُ، وإذا أَسَأْتُ؟ قَالَ النَّبيُّ صلى الله عليه وسلم: «إذا سَمِعْتَ جيرانك يَقُولُونَ: أَنْ قَدْ أَحْسَنْتَ، فَقَدْ أَحْسَنْتَ، وإذا سَمِعْتَهُمْ يَقُولُونَ : قَدْ أَسَأْتَ، فَقَدْ أَسَأْتَ» أخرجه أحمد وابن ماجه، قالَ عُمَرُ رضي الله عنه: «إذا كانَ فِي المَرْءِ ثَلاثُ خِصالٍ فَلا يُشَدُّ فِي صَلَاحِهِ إِذَا حَمِدَهُ ذُو قَرابَتِهِ وجَارُهُ ورَفِيقُهُ».

وأكمل البدير: “والأذى بِغَيْرِ حَقٍ مُحَرَّمٌ لِكُلِّ أَحَدٍ، ولكِنْ فِي حَقِّ الجَارِ هُوَ أَشَدُّ تَحْرِيماً وللجار حق فاحترس من أذاته … وما خيرُ جارٍ لا يزال مؤاذيًا، عن أبي هُرَيْرَةَ قَالَ: قالَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم : ” مَن كانَ يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ فَلَا يُؤْذِ جَارَهُ ” متفق عليه وعن أبي هُرَيْرَةَ رضي الله عنه قالَ: قالَ رَجُلٌ يا رَسُولَ اللهِ إِنَّ فُلانَةَ يُذْكَرُ مِن كَثْرَةِ صَلاتِها وصيامها وصَدَقَتِها غَيْرَ أنَّها تُؤْذِي جِيرانَها بِلِسانِها قالَ: هِيَ فِي النَّارِ، قَالَ يَا رَسُولَ اللَّهِ: فَإِنَّ فُلانَةَ يُذْكَرُ مِن قِلَّةِ صِيامها وصَدَقَتِها وصَلاتِها وإِنَّها تَصَدَّقُ بِالأنوار مِن الأَقِطِ ولا تُؤْذِي جيرانها بلسانها قالَ: هِيَ فِي الجَنَّةِ. رواه أحمد وصححه ابن حبان

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حق الجار على الجار

واختتم خطيب المسجد النبوي بقوله: وحق الجار على الجار ألا يخونه في أهله وأن يكفَّ بصره عن نسائه ومحارمه

وأغضُ طَرفي إن بَدَت لي جارتي … حتى يُواري جارتي مأواها

وأعْظَمُ أنواع الزنا وأفحشه أَنْ يَزْنِيَ الجار بِحَلِيلَةِ جَارِه

عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بن مسعود رضي الله عنه قال: سَأَلْتُ النَّبِي صلى الله عليه وسلم، أَيُّ الذَّنْبِ أَعْظَمُ عِنْدَ اللَّهِ؟ قال: «أنْ تَجْعَلَ لِلَّهِ نِدًّا، وهُوَ خَلَقَكَ»، قُلْتُ: إِنَّ ذَلِكَ لَعَظِيمٌ ، قُلْتُ : ثُمَّ أَيُّ؟ قال: «ثُمَّ أَنْ تَقْتُل ولَدَكَ تَخَافُ أَنْ يَطْعَمَ مَعَكَ»، قُلْتُ: ثُمَّ أَيُّ؟ قال: «ثُمَّ أَنْ تُزَانِي بِحَلِيلَةِ جَارِكَ» متفق عليه، فجعل الزنى بحليلة الجار تِلْوًا لقتل النفس لما في ذلك من مفاسد الزنى، كاختلاط المياه، واشتباه الأنساب، وحصول العار، وأذية الجار ونبه بالحليلة على عظم حق الجار، وأنه يجب أن يغار على حليلة جاره من الفاحشة، مثل ما يغار على حليلة نفسه

عن المقداد بن الأَسْوَدِ قال: سَأَلَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم أَصْحابَهُ عَن الزنا؟ قَالُوا: حَرَامٌ، حَرَّمَهُ اللَّهُ ورَسُولُهُ، فَقَالَ: «لِأَنْ يَزْنِيَ الرَّجُلُ بِعَشْرِ نِسْوَةٍ، أَيْسَرُ عَلَيْهِ مِن أنْ يَزْنِيَ بِامْرَأَةِ جَارِهِ»، وَسَأَلَهُمْ عَنِ السَّرِقَةِ؟ قالُوا: حَرامٌ، حَرَّمَها اللهُ وَرَسُولُهُ، فَقالَ: «لِأنْ يَسْرِقَ مِن عَشَرَةِ أَهْلِ أَبْيَاتٍ، أَيْسَرُ عَلَيْهِ مِن أن يَسْرِقَ مِن بَيْتِ جارِهِ» أخرجه البخاري في الأدب المفرد.