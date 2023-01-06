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خطيب المسجد الحرام: من نعم الله التي امتن بها على عباده نزول الأمطار (فيديو)
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خطيب المسجد الحرام: من نعم الله التي امتن بها على عباده نزول الأمطار (فيديو)

خطيب المسجد الحرام: من نعم الله التي امتن بها على عباده نزول الأمطار (فيديو)

خطيب المسجد الحرام: من نعم الله التي امتن بها على عباده نزول الأمطار (فيديو)
٠٢:٣٤:٣٧ م، الجمعة، ١٣ جمادى الآخرة ١٤٤٤ هجريا، ٠٦ يناير ٢٠٢٣
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تواصل – فريق التحرير:

قال خطيب المسجد الحرام، الدكتور أسامة خياط في خطبة الجمعة، اليوم، إن من نعم الله التي امتن بها على عباده نزول الغيث والأمطار.

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نعمة نزول الغيث والأمطار

وأضاف أن من نعم الله التي امتن بها على عباده نزول الغيث والأمطار وهطولها المدرار، قال عز اسمه “يَٰٓأَيُّهَا ٱلنَّاسُ ٱعۡبُدُواْ رَبَّكُمُ ٱلَّذِي خَلَقَكُمۡ وَٱلَّذِينَ مِن قَبۡلِكُمۡ لَعَلَّكُمۡ تَتَّقُونَ*ٱلَّذِي جَعَلَ لَكُمُ ٱلۡأَرۡضَ فِرَٰشٗا وَٱلسَّمَآءَ بِنَآءٗ وَأَنزَلَ مِنَ ٱلسَّمَآءِ مَآءٗ فَأَخۡرَجَ بِهِۦ مِنَ ٱلثَّمَرَٰتِ رِزۡقٗا لَّكُمۡۖ فَلَا تَجۡعَلُواْ لِلَّهِ أَندَادٗا وَأَنتُمۡ تَعۡلَمُونَ”.

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البركة والطهر وسبب الحياة

وأضاف “وقد وصف سبحانه وتعالى نعمة المطر بالبركة والطهر وسبب الحياة، “وَنَزَّلْنَا مِنَ السَّمَاء مَاء مُّبَارَكًا فَأَنبَتْنَا بِهِ جَنَّاتٍ وَحَبَّ الْحَصِيدِ* وَالنَّخْلَ بَاسِقَاتٍ لَّهَا طَلْعٌ نَّضِيدٌ* رِزْقًا لِّلْعِبَادِ وَأَحْيَيْنَا بِهِ بَلْدَةً مَّيْتًا كَذَلِكَ الْخُرُوجُ”.

وقال تعالى: “وَهُوَ ٱلَّذِيٓ أَرۡسَلَ ٱلرِّيَٰحَ بُشۡرَۢا بَيۡنَ يَدَيۡ رَحۡمَتِهِۦۚ وَأَنزَلۡنَا مِنَ ٱلسَّمَآءِ مَآءٗ طَهُورٗا* لِّنُحۡـِۧيَ بِهِۦ بَلۡدَةٗ مَّيۡتٗا وَنُسۡقِيَهُۥ مِمَّا خَلَقۡنَآ أَنۡعَٰمٗا وَأَنَاسِيَّ كَثِيرٗا* وَلَقَدۡ صَرَّفۡنَٰهُ بَيۡنَهُمۡ لِيَذَّكَّرُواْ فَأَبَىٰٓ أَكۡثَرُ ٱلنَّاسِ إِلَّا كُفُورٗا”.

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