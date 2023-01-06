الجمعة، ١٣ جمادى الآخرة ١٤٤٤ هجريا ، الموافق ٠٦ يناير ٢٠٢٣ ميلادى
منها الرياض والشرقية.. «الأرصاد» يتوقع هطول أمطار رعدية من متوسطة إلى غزيرة على هذه المناطق
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منها الرياض والشرقية.. «الأرصاد» يتوقع هطول أمطار رعدية من متوسطة إلى غزيرة على هذه المناطق

منها الرياض والشرقية.. «الأرصاد» يتوقع هطول أمطار رعدية من متوسطة إلى غزيرة على هذه المناطق

منها الرياض والشرقية.. «الأرصاد» يتوقع هطول أمطار رعدية من متوسطة إلى غزيرة على هذه المناطق
١٢:٥١:١١ م، الجمعة، ١٣ جمادى الآخرة ١٤٤٤ هجريا، ٠٦ يناير ٢٠٢٣
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تواصل ـ واس:

توقع المركز الوطني للأرصاد في تقريره عن حالة الطقس لهذا اليوم – بمشيئة الله تعالى – أن الفرصة ما تزال مهيأة لهطول أمطار رعدية من متوسطة إلى غزيرة..

وأضاف أن الأمطار تكون مصحوبة برياح نشطة وزخات من البرد تؤدي إلى جريان السيول على أجزاء من منطقتي الرياض والشرقية خاصة الجنوبية منها.

كما يستمر التوقع بهطول أمطار رعدية مصحوبة برياح نشطة على أجزاء من مناطق نجران، جازان، عسير، الباحة ومكة المكرمة تمتد إلى الأجزاء الجنوبية من مرتفعات منطقة المدينة المنورة، ولا يستبعد تكوّن الضباب على أجزاء من تلك المناطق، كذلك على أجزاء من مناطق الحدود الشمالية، تبوك، الجوف، حائل والقصيم.

حركة الرياح

وأشار التقرير إلى حركة الرياح السطحية على البحر الأحمر شمالية شرقية إلى شمالية غربية بسرعة 15-40كم/ساعة على الجزء الشمالي والأوسط وجنوبية شرقية إلى جنوبية غربية بسرعة 20-45كم/ساعة على الجزء الجنوبي تصل إلى 50كم/ساعة مع تكوّن السحب الرعدية الممطرة.

وارتفاع الموج من متر إلى مترين يصل إلى مترين ونصف على الجزء الجنوبي مع تكوّن السحب الرعدية الممطرة، وحالة البحر متوسط الموج إلى مائج .

فيما تكون حركة الرياح السطحية على الخليج العربي شمالية غربية بسرعة 10-30كم/ساعة على الجزء الشمالي وشمالية غربية إلى شمالية شرقية بسرعة 15-40كم/ساعة على الجزء الجنوبي تصل إلى أكثر من 45كم/ساعة مع السحب الرعدية الممطرة

وارتفاع الموج من نصف متر إلى متر على الجزء الشمالي ومن متر إلى مترين على الجزء الجنوبي والأوسط يصل إلى مترين ونصف مع السحب الرعدية الممطرة، وحالة البحر خفيف الموج على الجزء الشمالي ومتوسط الموج إلى مائج على الجزء الجنوبي والأوسط.

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