الجمعة، ١٣ جمادى الآخرة ١٤٤٤ هجريا ، الموافق ٠٦ يناير ٢٠٢٣ ميلادى
جباية جديدة ينتهجها الحوثي.. إجبار الموظفين على دفع نصف رواتبهم للمليشيا
أمازون تتخلى عن 18 ألف موظف لهذه الأسباب
«تسلا» في المقدمة.. أكبر شركات السيارات تخسر 1.17 تريليون دولار
لضمان حقوق المستهلك.. «التجارة» تحدد 3 شروط لاستبدال واسترجاع السلع
للمرة الثامنة.. «النواب الأمريكي» يفشل في اختيار رئيسه
غرفة الرياض تعلن عن توفر وظائف شاغرة بعدة تخصصات

الرئيسية

 /

اهم الاخبار

 /

جباية جديدة ينتهجها الحوثي.. إجبار الموظفين على دفع نصف رواتبهم للمليشيا

جباية جديدة ينتهجها الحوثي.. إجبار الموظفين على دفع نصف رواتبهم للمليشيا

جباية جديدة ينتهجها الحوثي.. إجبار الموظفين على دفع نصف رواتبهم للمليشيا
٠٣:٠٢:٢٠ ص، الجمعة، ١٣ جمادى الآخرة ١٤٤٤ هجريا، ٠٦ يناير ٢٠٢٣
0

تواصل – فريق التحرير:

عملت مليشيات الحوثي الإرهابية على إجبار الموظفين في مختلف مؤسسات الدولة في محافظة إب، على توقيع ما يسمى بـ “مدونة السلوك” مقابل صرف نصف راتب.

الإجبار على “مدونة الموظفين”

ووجهت المليشيا الإرهابية المدراء والمسؤولين في مختلف المؤسسات والمكاتب الحكومية بالمحافظة، بإلزام الموظفين بالتوقيع على المدونة الحوثية، في الوقت الذي هددت من يرفض التوقيع بالعقوبات.

اقرأ أيضا:

«الرئاسي اليمني»: شحنات الأسلحة الإيرانية ما زلت تصل لمليشيا الحوثي لتهديد الأمن الدولي

إيقاف صرف رواتب الموظفين 

من بين العقوبات الحوثية، توقيف صرف نصف راتب يجري تسليمه عقب استكمال الموظفين عملية التوقيع، في الوقت الذي وصل التهديد بالعقوبات لعملية الفصل من الوظيفة، حسب وسائل إعلام محلية.

وتستخدم مليشيا الحوثي الوظيفة العامة، لخدمة أهدافها الطائفية والمذهبية، في الوقت الذي تمعن في إهانة المعلمين وبقية موظفي الدولة بقطع المرتبات منذ ست سنوات، بالتزامن مع انهيار اقتصادي ومعيشي غير مسبوق بفعل انقلابها والحرب التي جلبتها المليشيا إلى جميع المحافظات اليمنية.

الكلمات الدلالية:
أخبار اليمن إجبار الموظفين اليمنيين انتهاكات الحوثيين ‏ صنعاء ميليشيا الحوثي

مواد ذات صلة

المزيد
هل يصرف «حساب المواطن» دعم الدفعة الجديدة قبل العيد؟.. «البرنامج» يوضح

هل يصرف «حساب المواطن» دعم الدفعة الجديدة قبل العيد؟.. «البرنامج» يوضح

٠١:٠٧ ص، الأربعاء، ٢٩ مايو ٢٠١٩
السعيدي لـ«تواصل»: حادث القديح يستفيد منه إيران والحوثيون والصهاينة

السعيدي لـ«تواصل»: حادث القديح يستفيد منه إيران والحوثيون والصهاينة

٠٧:٣٦ م، الجمعة، ٢٢ مايو ٢٠١٥
بيان من المحكمة العليا عن «هلال ذي الحجة»

بيان من المحكمة العليا عن «هلال ذي الحجة»

٠٩:٤٧ ص، الثلاثاء، ٣٠ يوليو ٢٠١٩
بالفيديو.. اختصاصي تغذية: النساء أعلى من الرجال في السمنة بنسبة 10%

بالفيديو.. اختصاصي تغذية: النساء أعلى من الرجال في السمنة بنسبة 10%

٠٢:٣٦ م، الأربعاء، ٢١ ديسمبر ٢٠٢٢

التعليقات

0

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *