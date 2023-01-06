جباية جديدة ينتهجها الحوثي.. إجبار الموظفين على دفع نصف رواتبهم للمليشيا

تواصل – فريق التحرير:

عملت مليشيات الحوثي الإرهابية على إجبار الموظفين في مختلف مؤسسات الدولة في محافظة إب، على توقيع ما يسمى بـ “مدونة السلوك” مقابل صرف نصف راتب.

الإجبار على “مدونة الموظفين”

ووجهت المليشيا الإرهابية المدراء والمسؤولين في مختلف المؤسسات والمكاتب الحكومية بالمحافظة، بإلزام الموظفين بالتوقيع على المدونة الحوثية، في الوقت الذي هددت من يرفض التوقيع بالعقوبات.

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إيقاف صرف رواتب الموظفين

من بين العقوبات الحوثية، توقيف صرف نصف راتب يجري تسليمه عقب استكمال الموظفين عملية التوقيع، في الوقت الذي وصل التهديد بالعقوبات لعملية الفصل من الوظيفة، حسب وسائل إعلام محلية.

وتستخدم مليشيا الحوثي الوظيفة العامة، لخدمة أهدافها الطائفية والمذهبية، في الوقت الذي تمعن في إهانة المعلمين وبقية موظفي الدولة بقطع المرتبات منذ ست سنوات، بالتزامن مع انهيار اقتصادي ومعيشي غير مسبوق بفعل انقلابها والحرب التي جلبتها المليشيا إلى جميع المحافظات اليمنية.