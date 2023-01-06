تنبيهات من الأرصاد لأهالي 4 مناطق.. رياح نشطة وسحب وأمطار رعدية

تواصل – فريق التحرير:

توقع المركز الوطني للأرصاد، حالة من التقلبات الجوية على أربع مناطق تستمر خلال الساعات القليلة القادمة.

وتشمل الحالة الجوية رياح نشطة وسحب وأمطار رعدية على كل من “عسير والباحة والمدينة المنورة وجازان”.

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ومن المتوقع أن تستمر الحالة الجوية على المدينة المنورة وعسير حتى الساعة التاسعة من مساء اليوم الجمعة.

بينما توقع المركز الوطني للأرصاد، أن تستمر الحالة ا لجوية على جازان والباحة حتى الساعة السابعة من مساء اليوم، بمشيئة الله.

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