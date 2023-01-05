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أمازون تتخلى عن 18 ألف موظف لهذه الأسباب
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أمازون تتخلى عن 18 ألف موظف لهذه الأسباب

أمازون تتخلى عن 18 ألف موظف لهذه الأسباب

أمازون تتخلى عن 18 ألف موظف لهذه الأسباب
٠٢:٥٨:٢٦ ص، الجمعة، ١٣ جمادى الآخرة ١٤٤٤ هجريا، ٠٦ يناير ٢٠٢٣
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تواصل – فريق التحرير:

قررت شركة التجارة الإلكترونية العملاقة أمازون أنها ستلغي ما يزيد قليلاً عن 18000 وظيفة، وذلك بسبب حالة عدم اليقين الاقتصادي الراهنة، وعمليات التوظيف التي أجرتها بسرعة في السنوات الأخيرة.

بعد التخلي عن 10 آلاف موظف

وقال آندي جاسي، الرئيس التنفيذي لأمازون، إنّ الشركة التي سبق وأن أعلنت في نوفمبر صرف 10 آلاف موظف قرّرت زيادة هذا العدد بحيث يصبح العدد الإجمالي للوظائف الملغاة أكثر بقليل من 18 ألف وظيفة، حسب “الوطن”.

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التوظيف السريع يضر بأمازون

وقال حاسي: “كانت مراجعة مخطّطنا السنوي أكثر صعوبة هذا العام بالنظر إلى حالة عدم اليقين الاقتصادي وواقع أنّنا وظّفنا بسرعة خلال السنوات القليلة الماضية”.

وكانت امازون وظفت أعداداً كبيرة من المستخدمين إثر تفشّي جائحة كوفيد وتضاعف الإقبال على الشراء عبر الإنترنت. وبين مطلع 2020 ومطلع 2022 زاد عدد موظّفي أمازون حول العالم بنسبة الضعف.

وفي نهاية سبتمبر، كان لدى المجموعة 1.54 مليون موظف في جميع أنحاء العالم، ناهيك عن الموظّفين الموسميين الذين تستعين بهم الشركة خلال الفترات التي يزداد فيها الطلب على خدماتها ولا سيّما خلال موسم العطلات.

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