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لضمان حقوق المستهلك.. «التجارة» تحدد 3 شروط لاستبدال واسترجاع السلع
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لضمان حقوق المستهلك.. «التجارة» تحدد 3 شروط لاستبدال واسترجاع السلع

لضمان حقوق المستهلك.. «التجارة» تحدد 3 شروط لاستبدال واسترجاع السلع

لضمان حقوق المستهلك.. «التجارة» تحدد 3 شروط لاستبدال واسترجاع السلع
٠٢:٣٨:٣١ ص، الجمعة، ١٣ جمادى الآخرة ١٤٤٤ هجريا، ٠٦ يناير ٢٠٢٣
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تواصل – فريق التحرير:

حددت وزارة التجارة 3 شروط لاستبدال أو استرجاع السلع لضمان حقوق المستهلك والبائع في آنٍ واحد.

جاء ذلك في رد من الوزارة، عبر حسابها الرسمي “العناية بالعملاء”، على سؤال مغرد قال فيه: “تم شراء جهاز من أحد المتاجر، وتفاجأت أن كرتون المصنع مفتوح وعند مراجعة قالوا إنه لا يمكن الاستبدال ما العمل؟”.

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وأجابت الوزارة بقولها : إنه يحق للمستهلك استرجاع أو استبدال السلعة في ثلاث حالات:

1- إذا كانت معيبة

2- إذا كانت السلعة مقلّدة

3- إذا كانت السلعة غير مطابقة للمواصفات.

وتابعت وزارة التجارة “خلاف ذلك يتم العمل وفق سياسة الاسترجاع و الاستبدال لدى المنشأة”.

وأشارت الوزارة، إلى أنه يمكن الاطلاع على مزيد من المعلومات، بقراءة دليل حقوق المستهلك:(اضغط هنا).

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الكلمات الدلالية:
التجارة حقوق المستهلك دليل حماية المستهلك سياسة الاستبدال والاسترجاع وزارة التجارة

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