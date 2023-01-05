لضمان حقوق المستهلك.. «التجارة» تحدد 3 شروط لاستبدال واسترجاع السلع
تواصل – فريق التحرير:
حددت وزارة التجارة 3 شروط لاستبدال أو استرجاع السلع لضمان حقوق المستهلك والبائع في آنٍ واحد.
جاء ذلك في رد من الوزارة، عبر حسابها الرسمي “العناية بالعملاء”، على سؤال مغرد قال فيه: “تم شراء جهاز من أحد المتاجر، وتفاجأت أن كرتون المصنع مفتوح وعند مراجعة قالوا إنه لا يمكن الاستبدال ما العمل؟”.
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وأجابت الوزارة بقولها : إنه يحق للمستهلك استرجاع أو استبدال السلعة في ثلاث حالات:
1- إذا كانت معيبة
2- إذا كانت السلعة مقلّدة
3- إذا كانت السلعة غير مطابقة للمواصفات.
وتابعت وزارة التجارة “خلاف ذلك يتم العمل وفق سياسة الاسترجاع و الاستبدال لدى المنشأة”.
وأشارت الوزارة، إلى أنه يمكن الاطلاع على مزيد من المعلومات، بقراءة دليل حقوق المستهلك:(اضغط هنا).
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مرحباً بك، يحق للمستهلك استرجاع أو استبدال السلعة في حال كانت معيبة أو مقلّدة أو غير مطابقة للمواصفات، خلاف ذلك يتم وفق سياسة الاسترجاع و الاستبدال لدى المنشأة.
لمزيد من المعلومات، تفضل بقراءة دليل حقوق المستهلك: https://t.co/vygh7TuFRi …
نسعد بخدمتك.
— وزارة التجارة | العناية بالعملاء (@mcgovsa_care) December 30, 2022