«تسلا» في المقدمة.. أكبر شركات السيارات تخسر 1.17 تريليون دولار

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تكبدت أكبر 20 شركة سيارات في العالم خسارة فادحة، بلغت نحو 1.17 تريليون ريال من قيمتها السوقية خلال العام الماضي، لتهبط من 2.44 تريليون دولار في 2021، إلى 1.36 تريليون دولار بنهاية 2022، مسجلة نسبة تراجع 44%.

“ريفيان” و”لوسيد” تخرجان من الشركات الأكبر

وتغيرت خريطة قائمة أكبر عشر شركات لصناعة السيارات بالقيمة السوقية، إذ خرجت منها شركتان لصناعات السيارات الكهربائية، هما ريفيان ولوسيد، بعد تراجع أسهمهما وقيمتهما السوقية 83% و80% على التوالي، حسب “الاقتصادية”.

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“تسلا” أكبر الخاسرين

ومن بين الـ20 شركة الكبار، جاءت شركة السيارات الكهربائية الشهيرة “تسلا” الأمريكية، المملوكة للملياردير إيلون ماسك، أكبر المتراجعين بالقيمة السوقية، بعد أن فقدت 672 مليار دولار خلال 2022.

خلفها جاءت شركة ريفيان الأمريكية “كهربائية” بخسائر سوقية 77.1 مليار دولار، و”تويوتا” 66.5 مليار دولار، ثم “فولكسفاجن” الألمانية 55.7 مليار دولار، ولوسيد “كهربائية” 50.2 مليار دولار.

وسادسا حلت شركة جنرال موتورز الأمريكية بخسائر 37.3 مليار دولار، ثم فورد الأمريكية 36.3 مليار دولار، ونيو الصينية “كهربائية” 34 مليار دولار، وبي واي دي الصينية “كهربائية” 28.6 مليار دولار، وعاشرا جريت وول الصينية 27.3 مليار دولار