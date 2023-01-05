الجمعة، ١٣ جمادى الآخرة ١٤٤٤ هجريا ، الموافق ٠٦ يناير ٢٠٢٣ ميلادى
تنبيهات من الأرصاد لأهالي 4 مناطق.. رياح نشطة وسحب وأمطار رعدية
جباية جديدة ينتهجها الحوثي.. إجبار الموظفين على دفع نصف رواتبهم للمليشيا
أمازون تتخلى عن 18 ألف موظف لهذه الأسباب
«تسلا» في المقدمة.. أكبر شركات السيارات تخسر 1.17 تريليون دولار
لضمان حقوق المستهلك.. «التجارة» تحدد 3 شروط لاستبدال واسترجاع السلع
للمرة الثامنة.. «النواب الأمريكي» يفشل في اختيار رئيسه

الرئيسية

 /

اقتصادية

 /

«تسلا» في المقدمة.. أكبر شركات السيارات تخسر 1.17 تريليون دولار

«تسلا» في المقدمة.. أكبر شركات السيارات تخسر 1.17 تريليون دولار

«تسلا» في المقدمة.. أكبر شركات السيارات تخسر 1.17 تريليون دولار
٠٢:٥٢:٣٤ ص، الجمعة، ١٣ جمادى الآخرة ١٤٤٤ هجريا، ٠٦ يناير ٢٠٢٣
0

تواصل – فريق التحرير:

تكبدت أكبر 20 شركة سيارات في العالم خسارة فادحة، بلغت نحو 1.17 تريليون ريال من قيمتها السوقية خلال العام الماضي، لتهبط من 2.44 تريليون دولار في 2021، إلى 1.36 تريليون دولار بنهاية 2022، مسجلة نسبة تراجع 44%.

“ريفيان” و”لوسيد” تخرجان من الشركات الأكبر

وتغيرت خريطة قائمة أكبر عشر شركات لصناعة السيارات بالقيمة السوقية، إذ خرجت منها شركتان لصناعات السيارات الكهربائية، هما ريفيان ولوسيد، بعد تراجع أسهمهما وقيمتهما السوقية 83% و80% على التوالي، حسب “الاقتصادية”.

اقرأ أيضا:

«تسلا» تكشف عن رقم قياسي جديد لتصنيع السيارات في 2022

“تسلا” أكبر الخاسرين

ومن بين الـ20 شركة الكبار، جاءت شركة السيارات الكهربائية الشهيرة “تسلا” الأمريكية، المملوكة للملياردير إيلون ماسك، أكبر المتراجعين بالقيمة السوقية، بعد أن فقدت 672 مليار دولار خلال 2022.

خلفها جاءت شركة ريفيان الأمريكية “كهربائية” بخسائر سوقية 77.1 مليار دولار، و”تويوتا” 66.5 مليار دولار، ثم “فولكسفاجن” الألمانية 55.7 مليار دولار، ولوسيد “كهربائية” 50.2 مليار دولار.

وسادسا حلت شركة جنرال موتورز الأمريكية بخسائر 37.3 مليار دولار، ثم فورد الأمريكية 36.3 مليار دولار، ونيو الصينية “كهربائية” 34 مليار دولار، وبي واي دي الصينية “كهربائية” 28.6 مليار دولار، وعاشرا جريت وول الصينية 27.3 مليار دولار

الكلمات الدلالية:
أخبار شركات السيارات خسائر شركات السيارات العالمية شركات السيارات شركة تسلا

مواد ذات صلة

المزيد
بالصور.. أسعار الذهب والعملات في المملكة اليوم الأحد

بالصور.. أسعار الذهب والعملات في المملكة اليوم الأحد

٠٣:٠٣ م، الأحد، ٠٨ مايو ٢٠١٦
لماذا يستطيع النفط السعودي تحمُّل تدني الأسعار ويفشل الأمريكي والبريطاني؟

لماذا يستطيع النفط السعودي تحمُّل تدني الأسعار ويفشل الأمريكي والبريطاني؟

٠١:٢٣ م، الخميس، ٢٦ نوفمبر ٢٠١٥
تعرف على الـ 42 سلعة المستهدفة ضمن مبادرة التخفيض “ما تغلى عليك”

تعرف على الـ 42 سلعة المستهدفة ضمن مبادرة التخفيض “ما تغلى عليك”

١٠:٢٨ ص، الثلاثاء، ٢٥ أكتوبر ٢٠٢٢
أسعار النفط.. خام برنت يتجاوز حاجز الـ43 دولاراً للبرميل

أسعار النفط.. خام برنت يتجاوز حاجز الـ43 دولاراً للبرميل

١١:٥٢ ص، الأربعاء، ٠٨ يوليو ٢٠٢٠

التعليقات

0

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *