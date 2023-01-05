غرفة الرياض تعلن عن توفر وظائف شاغرة بعدة تخصصات
تواصل – فريق التحرير:
أعلنت غرفة الرياض، عبر الموقع الإلكتروني للتوظيف، عن توفّر وظائف شاغرة (للجنسين) في عددٍ من التخصصات، للعمل في منطقة الرياض؛ وذلك وفقاً للتفاصيل التالية:
المسميات الوظيفية:
- مدير شؤون الموظفين.
- المبيعات.
- ادراري تقنيه معلومات.
- اخصائي مبيعات.
- اخصائي موارد بشرية.
- شيف عام.
- أخصائية موارد بشرية.
- استقبال.
- رجل مبيعات.
- مهندس معماري.
- أخصائي قانوني.
- ادارة التسويق.
- مطور.
- والمزيد …
طريقة التقديم:
أوضحت الغرفة، أن التقديم متاح عبر الموقع الإلكتروني للتوظيف، وذلك بدءاً من تاريخ 6 يناير 2023م.
للتقديم ومعرفة تفاصيل أكثر عن شروط الوظائف المُعلنة، يرجى الدخول على الرابط التالي: (اضغط هنا).
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