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غرفة الرياض تعلن عن توفر وظائف شاغرة بعدة تخصصات
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غرفة الرياض تعلن عن توفر وظائف شاغرة بعدة تخصصات

غرفة الرياض تعلن عن توفر وظائف شاغرة بعدة تخصصات

غرفة الرياض تعلن عن توفر وظائف شاغرة بعدة تخصصات
٠٢:١٨:٤٩ ص، الجمعة، ١٣ جمادى الآخرة ١٤٤٤ هجريا، ٠٦ يناير ٢٠٢٣
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تواصل – فريق التحرير:

أعلنت غرفة الرياض، عبر الموقع الإلكتروني للتوظيف، عن توفّر وظائف شاغرة (للجنسين) في عددٍ من التخصصات، للعمل في منطقة الرياض؛ وذلك وفقاً للتفاصيل التالية:

المسميات الوظيفية:

  • مدير شؤون الموظفين.
  • المبيعات.
  • ادراري تقنيه معلومات.
  • اخصائي مبيعات.
  • اخصائي موارد بشرية.
  • شيف عام.
  • أخصائية موارد بشرية.
  • استقبال.
  • رجل مبيعات.
  • مهندس معماري.
  • أخصائي قانوني.
  • ادارة التسويق.
  • مطور.
  • والمزيد …

طريقة التقديم:

أوضحت الغرفة، أن التقديم متاح عبر الموقع الإلكتروني للتوظيف، وذلك بدءاً من تاريخ 6 يناير 2023م.

للتقديم ومعرفة تفاصيل أكثر عن شروط الوظائف المُعلنة، يرجى الدخول على الرابط التالي: (اضغط هنا).

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