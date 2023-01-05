غرفة الرياض تعلن عن توفر وظائف شاغرة بعدة تخصصات

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أعلنت غرفة الرياض، عبر الموقع الإلكتروني للتوظيف، عن توفّر وظائف شاغرة (للجنسين) في عددٍ من التخصصات، للعمل في منطقة الرياض؛ وذلك وفقاً للتفاصيل التالية: