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هكذا بدت أحياء شرق الرين بعد تساقط الأمطار والبرد (فيديو)
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هكذا بدت أحياء شرق الرين بعد تساقط الأمطار والبرد (فيديو)

هكذا بدت أحياء شرق الرين بعد تساقط الأمطار والبرد (فيديو)

هكذا بدت أحياء شرق الرين بعد تساقط الأمطار والبرد (فيديو)
٠٢:٠٢:١١ ص، الجمعة، ١٣ جمادى الآخرة ١٤٤٤ هجريا، ٠٦ يناير ٢٠٢٣
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تواصل – فريق التحرير:

تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي، مقطع فيديو وثق أجواء أحياء شرق الرين جنوب غرب الرياض بعد هطول أمطار وتساقط البرد، مساء أمس الخميس.

وظهرت أحياء الرين بعد الأجواء الماطرة، والبرد يكسو الأرض بحلة بيضاء، جعلها الله أمطار خير وبركة وعم بنفعها البلاد والعباد.

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وكان المركز الوطني للأرصاد قد توقع في تقريره عن حالة الطقس – بمشيئة الله تعالى – استمرار هطول الأمطار الرعدية من متوسطة إلى غزيرة مصحوبة برياح نشطة وزخات من البرد تؤدي إلى جريان السيول في عدة مناطق.

وتشمل الحالة، أجزاء من مناطق مكة المكرمة ( تشمل الأجزاء الساحلية الجنوبية منها ) ومنطقة الباحة تمتد إلى أجزاء من مناطق الشرقية والرياض، في حين تتأثر الرؤية الأفقية بالضباب على أجزاء من تلك المناطق وكذلك على القصيم، حائل تبوك، الجوف والحدود الشمالية.

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