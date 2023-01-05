دراسة توضح تأثير السمّاعات الطبية على الذاكرة

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أوضحت دراسة حديثة، مدى تأثير السماعات الطبية على القدرات المعرفية والذاكرة.

وأشارت الدراسة، إلى أن أدوات دعم السمع مفيدة لتحسين الإدراك، وتأخير ضعف الذاكرة والخرف.

وبينت الدراسة، التي نشرها موقع “فري ويل هيلث”، أن وسائل مثل غرسات القوقعة، والسمّاعات المساعدة ارتبطت بانخفاض التدهور المعرفي طويل المدى بنسبة 19%، وزيادة درجات الاختبار المعرفي للذاكرة قصيرة المدى بنسبة 3%.

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يذكر أن الدراسة اعتمدت على مراجعة لبيانات 31 دراسة، شملت أكثر من 137 ألف مشارك.

وتفسيراً لهذه النتائج، وفقا للدراسة التي التي أجريت في جامعة “كوليج” بلندن، اقترح الباحثون أن إجهاد السمع في فك تشفير الأصوات والكلام يربك الدماغ، وبالنسبة للمعرضين للخرف يؤدي إلى تدهور سريع في الذاكرة والقدرات المعرفية.

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