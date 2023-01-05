للمرة الثامنة.. «النواب الأمريكي» يفشل في اختيار رئيسه

تواصل – فريق التحرير:

فشل مجلس النواب الأمريكي، في اختيار رئيس له، وخسر زعيم الحزب الجمهوري في مجلس النواب الأمريكي، كيفين مكارثي، أمس الخميس محاولته لرئاسة المجلس للمرة الثامنة، على الرغم من تقديم تنازلات لمنتقديه من أعضاء حزبه.

حصل على 201 صوتا

ولم يتمكن مكارثي في الحصول على تأييد 218 نائبا، يمثلون الأغلبية المطلوبة للوصول إلى المنصب، وحصل النائب الجمهوري في جلسة الخميس على 201 صوت.

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مهام رئيس مجلس النواب الأمريكي

ويجوز منصب رئيس مجلس النواب الأمريكي قوة كبيرة، في الإدارة الأمريكية حيث يٌمنح سيطرة شبه كاملة على أعمال الغرفة السفلى بالكونجرس، حيث يضع جدول الأعمال التشريعي لمجلس النواب.

ويتحكم رئيس مجلس النواب بمهام اللجان، ويحدد برنامج العمل، كما يكون مسؤولا عن إبقاء أعضاء الحزب متحدين خلف المبادرات الرئيسية، حسب “العين الإخبارية”.

ويرى المحللون أنه نظرا للأغلبية الضيقة التي يتمتع بها الجمهوريون، يواجه مكارثي -النائب عن ولاية كاليفورنيا- صعوبة كبيرة في تأمين ما يكفي من الأصوات.