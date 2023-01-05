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«الدفاع المدني»: إخماد حريق في مركبة بمدينة عفيف (صور)

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«الدفاع المدني»: إخماد حريق في مركبة بمدينة عفيف (صور)

«الدفاع المدني»: إخماد حريق في مركبة بمدينة عفيف (صور)

«الدفاع المدني»: إخماد حريق في مركبة بمدينة عفيف (صور)
٠١:١٢:٤١ ص، الجمعة، ١٣ جمادى الآخرة ١٤٤٤ هجريا، ٠٦ يناير ٢٠٢٣
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تواصل – فريق التحرير:

نجحت عناصر الدفاع المدني بمدينة عفيف، التابعة لمنطقة الرياض، من إخماد حريق نشب في سيارة، وتنفيذ الجوانب الوقائية المعمول بها.

إكمال الإجراءات اللازمة

وأفاد حساب “الدفاع المدني” الرسمي عبر موقع التواصل الاجتماعي “تويتر” بأن مدني ‎عفيف أخمد حريقًا في حافلة دون إصابات، وتم تنفيذ الجوانب الوقائية وإكمال الإجراءات اللازمة من قبل جهة الاختصاص.

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إنقاذ شخصين احتجزا بالمدينة المنورة

وأنقذت فرق الدفاع المدني، أمس الخميس، شخصين احتجزا بأحد أودية المدينة المنورة، جراء السيول، وتدخلت المروحيات من أجل انتشالهما بشكل عاجل.

الحالة المطرية في الرياض 

كثفت أمانة منطقة الرياض جهودها الميدانية الهادفة إلى الحفاظ على سلامة السكان خلال الحالة المطرية التي تمر بها العاصمة، وذلك في إطار خطة شاملة تغطي نطاق 63 بلدية في المنطقة.

ووجهت الأمانة إرشادات توعوية إلى السكان تتضمن تعليمات في كيفية التعامل مع الحالة المطرية، أبرزها:

– تجنب مواقع تجمع مياه الأمطار.

– ترك مسافة آمنة بين المركبات.

– تخفيف السرعة أثناء القيادة.

– استخدام إشارات التنبية عند انعدام

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