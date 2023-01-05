«الحربي» يوضح تأثير وضع التشغيل الدائم على بطارية iPhone 14 Pro (فيديو)

تواصل – فريق التحرير:

أوضح الخبير التقني سالم الحربي تأثير وضع التشغيل الدائم على بطاريات هواتف iPhone 14 Pro .

وقال الحربي، في مقطع فيديو نشره عبر حسابه الرسمي في “تويتر”، إن وضع التشغيل الدائم على iPhone 14 Pro يتسبب في فقدان البطارية بنسبة 20٪ يوميًا.

اقرأ أيضا:

ثغرة في نظام تشغيل الآيفون «IOS 16».. هذا ما تفعله بالهواتف!

وأشار سالم الحربي، إلى إمكانية إيقاف خاصية وضع التشغيل الدائم من خلال الخطوات التالية:

– الإعدادات

– شاشة العرض والإضاءة

– النزول إلى الأسفل

– إغلاق تشغيل دوما

اقرأ أيضا:

الكثير لا يعرف أهميتها.. فائدة واستخدامات العدسة الصغيرة بهواتف الآيفون (فيديو)