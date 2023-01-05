«الحربي» يوضح تأثير وضع التشغيل الدائم على بطارية iPhone 14 Pro (فيديو)
تواصل – فريق التحرير:
أوضح الخبير التقني سالم الحربي تأثير وضع التشغيل الدائم على بطاريات هواتف iPhone 14 Pro .
وقال الحربي، في مقطع فيديو نشره عبر حسابه الرسمي في “تويتر”، إن وضع التشغيل الدائم على iPhone 14 Pro يتسبب في فقدان البطارية بنسبة 20٪ يوميًا.
اقرأ أيضا:
ثغرة في نظام تشغيل الآيفون «IOS 16».. هذا ما تفعله بالهواتف!
وأشار سالم الحربي، إلى إمكانية إيقاف خاصية وضع التشغيل الدائم من خلال الخطوات التالية:
– الإعدادات
– شاشة العرض والإضاءة
– النزول إلى الأسفل
– إغلاق تشغيل دوما
اقرأ أيضا:
الكثير لا يعرف أهميتها.. فائدة واستخدامات العدسة الصغيرة بهواتف الآيفون (فيديو)
🛑يتسبب وضع التشغيل الدائم على iPhone 14 Pro في فقدان البطارية بنسبة 20٪ يوميًا#الهلال_الاتحاد pic.twitter.com/r95zpaexoF
— سالم الحربي (@arnod) January 5, 2023