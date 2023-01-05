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«الحربي» يوضح تأثير وضع التشغيل الدائم على بطارية iPhone 14 Pro (فيديو)

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«الحربي» يوضح تأثير وضع التشغيل الدائم على بطارية iPhone 14 Pro (فيديو)

«الحربي» يوضح تأثير وضع التشغيل الدائم على بطارية iPhone 14 Pro (فيديو)

«الحربي» يوضح تأثير وضع التشغيل الدائم على بطارية iPhone 14 Pro (فيديو)
٠١:١٥:١٠ ص، الجمعة، ١٣ جمادى الآخرة ١٤٤٤ هجريا، ٠٦ يناير ٢٠٢٣
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تواصل – فريق التحرير:

أوضح الخبير التقني سالم الحربي تأثير وضع التشغيل الدائم على بطاريات هواتف iPhone 14 Pro .

وقال الحربي، في مقطع فيديو نشره عبر حسابه الرسمي في “تويتر”، إن وضع التشغيل الدائم على iPhone 14 Pro يتسبب في فقدان البطارية بنسبة 20٪ يوميًا.

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وأشار سالم الحربي، إلى إمكانية إيقاف خاصية وضع التشغيل الدائم من خلال الخطوات التالية:

– الإعدادات

– شاشة العرض والإضاءة

– النزول إلى الأسفل

– إغلاق تشغيل دوما

 

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