للباحثين عن الهدوء وراحة البال.. «منتزه البجيري الرياض» لقضاء يوم إجازة رائع

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للباحثين عن الهدوء والخروج بعيدًا عن الضجيج، فإذ كنت تريد تغيير روتين يومك لتحظى بوقت ممتع ومشاهد تسر الناظرين في جو عائلي، فإننا نعرض لك اليوم واحدًا من أفضل منتزهات الرياض، والذي يعد واجهة للمتنزهين والعائلات.

منتزه البجيري الرياض

يمكنك أن تعيش تجربة مميزة واستثنائية بزيارة منتزه البجيري، الذي يعد واجهة مهمة وبارزة للمحليين والسياح الراغبين بقضاء وعيش أوقات رائعة.

مكونات طبيعية خلابة

منتزه البجيري الرياض، يعد واحدًا من أهم وجهات السياحة الكثيفة الإقبال من السياح ومن السكان، نظرًا لتفرده بمكونات طبيعية خلابة، ومعالم أثرية تعود إلى ما يزيد على 300 عام.

يجمع موقعه الكائن بشمال العاصمة الرياض، فرص التعرف على آثار وثقافة وتاريخ منطقة الدرعية الشهيرة، وكذلك الاستمتاع بالطبيعة البدوية الساحرة؛ لكون المنطقة مُمتدة لحوالي 60 ألف متر مربع على الناحية الشرقية لوادي حنيفة، وقد شهد الموضع العديد من التحديثات وعمليات التطوير، وأُضيفت له الكثير من المرافق الترفيهية والخدمية، لتُصبح الرحلة إلى هُناك متنفس ترفيهي/سياحي مُمتع.

لماذا عليك الذهاب لمنتزه البجيري؟

إن كنت من عُشّاق الأماكن الطبيعية الهادئة، ما عليك سوى زيارة منتزه البجيري التراثي والسياحي ، فهذه الحديقة ستجعلك تنعم بجمالها الأخّاذ بلا شكّ.

الهدف من إنشاء منتزه البجيري

يأتي الهدف من إنشاء هذه الحديقة التي تُصنّف من أفضل معالم السياحة في الرياض لتكون متنفّساً ومكاناً مثالياً للتنزُّه ولتُفرِح قاصديها بمجموعةٍ من الأنشطة الرائعة.

أفضل الأنشطة في حديقة البجيري التراثية

1- مع بداية النهار الممتع الذي ستقضيه في حديقة البجيري الدرعية ، ننصحك بالبدء بالتجوّل في أرجاء الحديقة والاستمتاع بكل المناظر الطبيعية التي ستجد نفسك محاطاً بها، كتلك الأشجار الظليلة و المساحات الخضراء الرحبة.

2- أول ما يستقبلكم فور الوصول إلى منتزه البجيري المساحات الخضراء المُمتدة مد البصر والمشتملة على آلاف الأشجار والنباتات والنخيل والزهور مُختلفة الأنواع ونادرة الفصائل، والتي يتخللها ممرات للمشي، وجلسات خشبية مُظللة تُتيح الاسترخاء والسكينة في أحضان الطبيعة الغناء.

3- في خلفية كل هذا الجمال الطبيعي مجموعة من المشاهد الأثرية الحجرية والطينية المُتنوعة بين البيوت والقلاع والحصون، والتي يُتاح للضيوف زيارتها والتجول بداخلها.

4- إلى جانب كل هذا الجمال، تعيش وتلعب بحرية كاملة العديد من أنواع وسلالات الحيوانات، أبرزها اللاما والغزلان، التي يُمكن مداعبتها وإلتقاط الصور التذكارية معها.

5- تنتشر كذلك العديد من المحلات التجارية المُتخصصة في الهدايا التذكارية والمصنوعات البدوية اليدوية لرحلة تسوق شيقة.

6- تحتضن بداخلها برك مائية جميلة، أما لحظات التأمُّل، فبوسعك قضاؤها مستريحاً على أحد أماكن الجلوس الموزّعة في أرجاء الحديقة.

7- يمتد المنتزه على أرضية مُنخفضة يُحيط بها من الجهات الأربع مُرتفعات وتكوينات صخرية يُمكن تسلقها والتقاط الصور التذكارية فوقها بخلفيات رائعة من الخضرة والمشاهد الأثرية المُرتفعة.

8- هذا وتوفّر حديقة البجيري الدرعية مساحات ملائمة لممارسة الرياضة، حيث يوجد دروب تم تخصيصها للاستمتاع برياضة المشي والركض.

9- يشتمل متنزه البجيري الرياض أيضًا على العديد من المطاعم والمقاهي التراثية/ البدوية القوائم والديكورات، والتي تُقدم مُنتجاتها على بسطاتٍ أرضية من المفروشات البدوية زاهية الألوان، وهو ما يُتيح الراحة والاستمتاع مع العائلة.

مواعيد منتزه البجيري

يستقبل منتزه البجيري الرياض ضيوفه بشكلٍ يومي بدون إجازات أسبوعية.

رسوم بطاقات الدخول

لا يتطلب دخول متنزه البجيري أي رسوم كالية في كل الأوقات.

موقع منتزه البجيري

يقع في العاصمة الرياض، ويمكنك الوصول إليه عن طريق خرائط جوجل عبر الضغط على هذا الرابط.. هنا .