مواقيت الصلاة في مكة المكرمة والمدينة المنورة وجميع المناطق ليوم الجمعة
تواصل – فريق التحرير:
تقدم صحيفة “تواصل”، لقرائها خدمة مواقيت الصلاة في جميع مناطق المملكة، ليوم الجمعة 13 جمادى الآخرة 1444 هجرية، الموافق 6 يناير 2023م.
ويؤذن لصلاة الفجر في مدينة الدمام في تمام الساعة 5:05 دقيقة، وبذلك تكون أول مدينة يؤذن فيها لصلاة الفجر، بمشيئة الله تعالى.
بينما يكون أهالي تبوك آخر من يصلون العشاء، حيث يؤذن لصلاة العشاء في تبوك في تمام الساعة 7:22 بمشيئة الرحمن.
وإليكم مواقيت الصلاة في أشهر مدن المملكة ليوم الجمعة 13 جمادى الآخرة 1444هـ كالتالي:
○ موعد أذان الفجر
مكة – 5:39
المدينة – 5:44
الرياض – 5:16
○ موعد أذان الظهر
مكة – 12:27
المدينة – 12:28
الرياض – 11:59
○ موعد أذان العصر
مكة – 3:32
المدينة – 3:28
الرياض – 3:00
○ موعد أذان المغرب
مكة – 5:53
المدينة – 5:48
الرياض – 5:20
○ موعد أذان العشاء
مكة – 7:23
المدينة – 7:18
الرياض – 6:50