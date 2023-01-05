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شاهد.. هطول أمطار غزيرة على أحياء مكة المكرمة
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شاهد.. هطول أمطار غزيرة على أحياء مكة المكرمة

شاهد.. هطول أمطار غزيرة على أحياء مكة المكرمة

شاهد.. هطول أمطار غزيرة على أحياء مكة المكرمة
١٢:٤٠:٠٩ ص، الجمعة، ١٣ جمادى الآخرة ١٤٤٤ هجريا، ٠٦ يناير ٢٠٢٣
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تواصل – فريق التحرير:

تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي، مقاطع فيديو توثق أجواء أحياء مكة المكرمة بعد هطول الأمطار مساء الخميس.

وأظهرت المقاطع، أجواء ماطرة، وهطول أمطار متوسطة إلى غزيرة على أحياء مكة المكرمة، ومنها حي الشرائع، جعلها الله أمطار خير وبركة وعم بنفعها البلاد والعباد.

وفي وقت سابق، توقع المركز الوطني للأرصاد في تقريره عن حالة الطقس – بمشيئة الله تعالى – استمرار هطول الأمطار الرعدية من متوسطة إلى غزيرة مصحوبة برياح نشطة وزخات من البرد تؤدي إلى جريان السيول في عدة مناطق.

وتشمل الحالة، أجزاء من مناطق مكة المكرمة ( تشمل الأجزاء الساحلية الجنوبية منها) ومنطقة الباحة تمتد إلى أجزاء من مناطق الشرقية والرياض، في حين تتأثر الرؤية الأفقية بالضباب على أجزاء من تلك المناطق وكذلك على القصيم، حائل تبوك، الجوف والحدود الشمالية.

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بالفيديو .. هطول أمطار شمال الجموم

 

 

 

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