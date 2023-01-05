الخميس، ١٢ جمادى الآخرة ١٤٤٤ هجريا ، الموافق ٠٥ يناير ٢٠٢٣ ميلادى
إحباط محاولة انقلاب بتشاد .. واعتقال عدد من ضباط الجيش
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إحباط محاولة انقلاب بتشاد .. واعتقال عدد من ضباط الجيش

إحباط محاولة انقلاب بتشاد .. واعتقال عدد من ضباط الجيش

إحباط محاولة انقلاب بتشاد .. واعتقال عدد من ضباط الجيش
١١:٥٦:٣٨ م، الخميس، ١٢ جمادى الآخرة ١٤٤٤ هجريا، ٠٥ يناير ٢٠٢٣
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تواصل- وكالات:

قالت الحكومة التشادية إن قوات الأمن أحبطت محاولة مجموعة من جنود الجيش لزعزعة استقرار البلاد، وتقويض النظام الدستوري.
وأوضحت الحكومة في بيان اليوم أن هذه الخطة وضعتها مجموعة محدودة من المتآمرين مؤلفة من 11 ضابطاً بالجيش، مشيرةً إلى أن أجهزة الأمن اعتقلت أشخاصاً مرتبطين بالمؤامرة منذ الثامن من ديسمبر، وصادرت معدات عسكرية.
يذكر أن تشاد في حالة تأهب منذ وفاة الرئيس إدريس ديبي في عام 2021، قبل أن يتولى ابنه محمد على السلطة.

المملكة تعرب عن تعازيها ومواساتها لجمهورية تشاد في ضحايا الأمطار والسيول

 

الكلمات الدلالية:
إدريس بيبي استقرار البلاد الحكومة التشادية تشاد ضباط الجيش

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