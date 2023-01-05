بسبب السيول.. احتجاز شخصين بأحد أودية المدينة المنورة ومروحيات الدفاع المدني تتدخل

تواصل – فريق التحرير:

تمكنت عناصر الدفاع المدني بالمدينة المنورة من انتشال شخصين احتجزا بأحد الأودية، بسبب السيول.

وأظهر مقطع فيديو بثه الحساب الرسمي لـ”الدفاع المدني”، تدخل المروحيات من أجل إنقاذ العالقين، بشكل عاجل.

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لأهالي الرياض والحدود الشمالية.. تحذير من الدفاع المدني حتى ظهر الأربعاء

تحذير باستمرار عواصف رعدية وأمطار

أصدر المركز الوطني للأرصاد، تحذيرا مهما، يتوقع -بمشيئة الله تعالى- حول استمرار عواصف رعدية مصحوبة بأمطار غزيرة على منطقة الرياض.

يستمر حتى الساعة الثالثة

وشمل التحذير الحريق، والخرج، والدرعية، والدلم، والرين، والعاصمة الرياض، والمزاحمية، وحريملاء، وضرما، ورماح، وحوطة بني تميم.

ونبه “الأرصاد” أن التحذير يستمر حتى الساعة 3 عصرا، اليوم الخميس الموافق 5 من يناير الجاري.

استمرار تعليق الدراسة

وقررت إدارة تعليم عفيف، التابعة لمنطقة الرياض، تعليق الدراسة الحضورية، أمس الخميس الموافق 5 من يناير، بسبب الأحوال الجوية، وحرصا على الطلبة ومنسوبي التعليم.

وأعلنت عدد من إدارات التعليم في مناطق المملكة، اليوم، استمرار تعليق الدراسة الحضورية، أمس الخميس، بناء على تنبيهات المركز الوطني للأرصاد.