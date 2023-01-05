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بسبب السيول.. احتجاز شخصين بأحد أودية المدينة المنورة ومروحيات الدفاع المدني تتدخل

بسبب السيول.. احتجاز شخصين بأحد أودية المدينة المنورة ومروحيات الدفاع المدني تتدخل

بسبب السيول.. احتجاز شخصين بأحد أودية المدينة المنورة ومروحيات الدفاع المدني تتدخل
٠١:١٧:٠٦ ص، الجمعة، ١٣ جمادى الآخرة ١٤٤٤ هجريا، ٠٦ يناير ٢٠٢٣
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تواصل – فريق التحرير:

تمكنت عناصر الدفاع المدني بالمدينة المنورة من انتشال شخصين احتجزا بأحد الأودية، بسبب السيول.

وأظهر مقطع فيديو بثه الحساب الرسمي لـ”الدفاع المدني”، تدخل المروحيات من أجل إنقاذ العالقين، بشكل عاجل.

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يستمر حتى الساعة الثالثة

وشمل التحذير الحريق، والخرج، والدرعية، والدلم، والرين، والعاصمة الرياض، والمزاحمية، وحريملاء، وضرما، ورماح، وحوطة بني تميم.

ونبه “الأرصاد” أن التحذير يستمر حتى الساعة 3 عصرا، اليوم الخميس الموافق 5 من يناير الجاري.

استمرار تعليق الدراسة

وقررت إدارة تعليم عفيف، التابعة لمنطقة الرياض، تعليق الدراسة الحضورية، أمس الخميس الموافق 5 من يناير، بسبب الأحوال الجوية، وحرصا على الطلبة ومنسوبي التعليم.

وأعلنت عدد من إدارات التعليم في مناطق المملكة، اليوم، استمرار تعليق الدراسة الحضورية، أمس الخميس، بناء على تنبيهات المركز الوطني للأرصاد.

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