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تدريب ينتهي بالتوظيف بمعهد الإلكترونيات «سيهاي»
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تدريب ينتهي بالتوظيف بمعهد الإلكترونيات «سيهاي»

تدريب ينتهي بالتوظيف بمعهد الإلكترونيات «سيهاي»

تدريب ينتهي بالتوظيف بمعهد الإلكترونيات «سيهاي»
١٢:١٤:٣٨ ص، الجمعة، ١٣ جمادى الآخرة ١٤٤٤ هجريا، ٠٦ يناير ٢٠٢٣
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تواصل – فريق التحرير:

أعلن المعهد السعودي للإلكترونيات والأجهزة المنزلية (سيهاي)  عبر موقع تويتر، عن فرص تدريب منتهي بالتوظيف لحملة (الثانوية العامة)، وذلك وفقاً للتفاصيل التالية:

التخصصات المتاحة:

  • الثانوية العامة (علمي).
  • دبلوم انتاج كيميائي.
  • دبلوم انتاج ميكانيكي
  • دبلوم مختبرات كيميائية.
  • دبلوم قوى كهربائية.

المميزات اثناء التدريب :

  • التسجيل في التأمينات الاجتماعية من بدء التسجيل .
  • مكافاة شهرية لا تقل من (3000) ريال أثناء التدريب.
  • تأمين طبي.

المزايا:

  • برنامج تدريبي منتهي بالتوظيف مدعوم من صندوق تنمية الموارد البشرية.
  • موقع التدريب في المعهد السعودي للإلكترونيات سيهاي بالدرعية.
  • مكافأة اثناء التدريب 3000 ريال.
  • تأمين طبي.
  • التسجيل في التأمينات الاجتماعية.

طريقة التقديم:

أوضح المعهد أن التقديم مُتاح الآن بدأ اليوم الخميس بتاريخ 1444/06/12هـ الموافق 2023/01/05م.

وللتقديم ومعرفة تفاصيل أكثر عن شروط الوظائف المُعلنة، يرجى الدخول على الرابط التالي: (اضغط هنا).

 

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المعهد السعودي للإلكترونيات تدريب سيهاي فرص وظائف

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