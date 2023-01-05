تدريب ينتهي بالتوظيف بمعهد الإلكترونيات «سيهاي»
تواصل – فريق التحرير:
أعلن المعهد السعودي للإلكترونيات والأجهزة المنزلية (سيهاي) عبر موقع تويتر، عن فرص تدريب منتهي بالتوظيف لحملة (الثانوية العامة)، وذلك وفقاً للتفاصيل التالية:
التخصصات المتاحة:
- الثانوية العامة (علمي).
- دبلوم انتاج كيميائي.
- دبلوم انتاج ميكانيكي
- دبلوم مختبرات كيميائية.
- دبلوم قوى كهربائية.
المميزات اثناء التدريب :
- التسجيل في التأمينات الاجتماعية من بدء التسجيل .
- مكافاة شهرية لا تقل من (3000) ريال أثناء التدريب.
- تأمين طبي.
المزايا:
- برنامج تدريبي منتهي بالتوظيف مدعوم من صندوق تنمية الموارد البشرية.
- موقع التدريب في المعهد السعودي للإلكترونيات سيهاي بالدرعية.
- مكافأة اثناء التدريب 3000 ريال.
- تأمين طبي.
- التسجيل في التأمينات الاجتماعية.
طريقة التقديم:
أوضح المعهد أن التقديم مُتاح الآن بدأ اليوم الخميس بتاريخ 1444/06/12هـ الموافق 2023/01/05م.
وللتقديم ومعرفة تفاصيل أكثر عن شروط الوظائف المُعلنة، يرجى الدخول على الرابط التالي: (اضغط هنا).
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