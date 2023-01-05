إيران تعتقل الأطفال والأهالي يتجمعون أمام سجن كجويي

تواصل – فريق التحرير:

أعلنت وسائل إعلام محلية في إيران، أن قوات الأمن في جوانرود، غربي البلاد، اعتقلت الطفل آلان ويسي، البالغ من العمر 16 عاما، خلال موجة الاعتقالات التي تشنها في المدينة.

قتل قريبه في الاحتجاجات

وأفادت “إيران إنترناشيونال” أن الطفل آلان ويسي، هو ابن خال بها الدين ويسي، الذي قتل في الاحتجاجات الشعبية قبل أسابيع.

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أهالي المعتقلين يسألون عن أبناءهم

وتجمع عدد من أهالي المعتقلين خلال الاحتجاجات والانتفاضة الشعبية الإيرانية أمام سجن كجويي بكرج لمتابعة أوضاع أبنائهم.

في الآونة الأخيرة، بدأت بعض المعتقلات المحتجزات في هذا السجن إضرابًا عن الطعام احتجاجًا على استمرار اعتقالهن وعدم تحديد مصيرهن.

ومع تزايد الضغط على المعتقلين، تنتشر موجة الإضراب عن الطعام في السجون، وتشير التقارير إلى أن صحة العديد من السجناء في خطر.

اعتقال طباخ بسبب “الكباب”

وفي سياق متصل، اعتقلت السلطات الإيرانية، الشيف الإيراني الشهير نواب إبراهيمي، بعد نشره طريقة إعداد “كباب” إيراني معروف بـ”كتلت” تزامنا مع ذكرى مقتل قاسم سليماني.

واستخدم كثير من النشطاء على مواقع التواصل مصطلح “الكباب والكتلت” صفة لقاسم سليماني بعد أن تحول إلى أشلاء متفحمة إثر القصف الأمريكي.