20 عاما دراسة للكواكب والأقمار.. عالم فضاء: أخبار الأبراج والمنجمين مجرد أكاذيب

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قال الدكتور عصام حجي الباحث في مجال علوم الفضاء إن ما يتم تردده من تأثير الأبراج والكواكب وخزعبلات المنجمين من تأثيرات على الأشخاص ليس له أي تأثير وهو مجرد دجل وأكاذيب.

وكتب حجي على حسابه يف تويتر :” كباحث في مجال علوم الفضاء والفلك ومتخصص يعمل في وكالة فضاء دولية وأستاذ جامعي منذ أكثر من ٢٠عاما في دراسة الكواكب والأقمار، لا توجد أبراج ولا تأثير لها ولا للكواكب على حياتك العاطفية والمهنية”.

وأضاف حجي أنه ليس للمنجمين أي قدرة على توقع أي شيء غير توقع ميولك لتصديق أكاذيبهم كل عام وأنتم بدون دجل.

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