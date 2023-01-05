الخميس، ١٢ جمادى الآخرة ١٤٤٤ هجريا ، الموافق ٠٥ يناير ٢٠٢٣ ميلادى
شاهد.. هطول أمطار غزيرة على أحياء مكة المكرمة
تدريب ينتهي بالتوظيف بمعهد الإلكترونيات «سيهاي»
إحباط محاولة انقلاب بتشاد .. واعتقال عدد من ضباط الجيش
20 عاما دراسة للكواكب والأقمار.. عالم فضاء: أخبار الأبراج والمنجمين مجرد أكاذيب
كويتي يتاجر مع الله ويتطوع لإصلاح حوامل المصاحف بالمساجد
حاول تنبيه قائدها.. راكب يوثق لحظة اصطدام الطائرة الأسترالية بأخرى (فيديو)

الرئيسية

 /

أحدث الأخبار

 /

كويتي يتاجر مع الله ويتطوع لإصلاح حوامل المصاحف بالمساجد

كويتي يتاجر مع الله ويتطوع لإصلاح حوامل المصاحف بالمساجد

كويتي يتاجر مع الله ويتطوع لإصلاح حوامل المصاحف بالمساجد
١١:٤٥:١٢ م، الخميس، ١٢ جمادى الآخرة ١٤٤٤ هجريا، ٠٥ يناير ٢٠٢٣
0

تواصل – فريق التحرير:

تداول رواد ومتابعو مواقع التواصل الاجتماعي، صورة لرجل كويتي، قرر أن يتاجر مع الله، بنفسه وماله، وأخذ على عاتقه إصلاح حوامل المصاحف بالمساجد مجانا.

دون أجر أو طلب من أحد

وقال أبو ناصر القلاف، إنه يمر على جميع مساجد الكويت، ويتكفل بإصلاح حوامل المصاحف، المصنوعة من الخشب، مجانا، ودون أن يطلب منه أحد ذلك، وقد اشترى سيارة خصصها لهذا الغرض، رافضا أن يساعده في ذلك أحد.

اقرأ أيضا:

بعد دخوله الإسلام.. هذا ما فعله رجل أفريقي في أصنام كان يعبدها (فيديو)

عمارة مساجد الله

وفي وقت سابق، قال الشيخ الدكتور عبدالله بن عبدالرحمن البعيجان، إن المساجد بيوت الله وأحب البقاع إليه أعدت للعبادة والصلاة وذكر الله وإليها يأوي من آمن به وتولاه ” إنما يعمر مساجد الله من آمن بالله واليوم الآخر وأقام الصلاة وآتى الزكاة ولم يخش إلا الله فعسى أولئك أن يكونوا من المهتدين ” لا يعمرها إلا المؤمنون حقاً إذ قال الله تعالى ( ما كان للمشركين أن يعمروا مساجد الله).

وأضاف أن من أفضل وأجل الأعمال وأعظمها منزلة عند الله عمارة المساجد بيوت الله ( إنما يعمر مساجد الله من آمن بالله) وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال ( من غدا إلى المسجد أو راح أعدَ الله له في الجنة نزلاً كلما غدا أو راح ) متفق عليه،

الكلمات الدلالية:
أخبار السوشيال ميديا إصلاح حوامل المساجد كويتي يتاجر مع الله مساجد الكويت

مواد ذات صلة

المزيد
والد أول شهداء عاصفة الحزم لـ«تواصل»: ابني مات في ميدان الشرف

والد أول شهداء عاصفة الحزم لـ«تواصل»: ابني مات في ميدان الشرف

٠٤:٥١ ص، الأربعاء، ٠٨ يوليو ٢٠١٥
إعفاء موظفي أمانة مكة من البصمة خلال رمضان

إعفاء موظفي أمانة مكة من البصمة خلال رمضان

٠١:٤١ ص، الأحد، ٢٨ مايو ٢٠١٧
«المرور»: غرامة 150 ريال على المركبات غير المؤمن عليها

«المرور»: غرامة 150 ريال على المركبات غير المؤمن عليها

٠٨:٤٦ ص، الثلاثاء، ٠٢ مايو ٢٠١٧
مقتل 30 بينهم 20 طالبة في انفجار سيارتين مفخختين وسط اليمن

مقتل 30 بينهم 20 طالبة في انفجار سيارتين مفخختين وسط اليمن

٠٩:٢٤ م، الثلاثاء، ١٦ ديسمبر ٢٠١٤

التعليقات

0

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *