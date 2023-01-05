كويتي يتاجر مع الله ويتطوع لإصلاح حوامل المصاحف بالمساجد

تواصل – فريق التحرير:

تداول رواد ومتابعو مواقع التواصل الاجتماعي، صورة لرجل كويتي، قرر أن يتاجر مع الله، بنفسه وماله، وأخذ على عاتقه إصلاح حوامل المصاحف بالمساجد مجانا.

دون أجر أو طلب من أحد

وقال أبو ناصر القلاف، إنه يمر على جميع مساجد الكويت، ويتكفل بإصلاح حوامل المصاحف، المصنوعة من الخشب، مجانا، ودون أن يطلب منه أحد ذلك، وقد اشترى سيارة خصصها لهذا الغرض، رافضا أن يساعده في ذلك أحد.

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عمارة مساجد الله

وفي وقت سابق، قال الشيخ الدكتور عبدالله بن عبدالرحمن البعيجان، إن المساجد بيوت الله وأحب البقاع إليه أعدت للعبادة والصلاة وذكر الله وإليها يأوي من آمن به وتولاه ” إنما يعمر مساجد الله من آمن بالله واليوم الآخر وأقام الصلاة وآتى الزكاة ولم يخش إلا الله فعسى أولئك أن يكونوا من المهتدين ” لا يعمرها إلا المؤمنون حقاً إذ قال الله تعالى ( ما كان للمشركين أن يعمروا مساجد الله).

وأضاف أن من أفضل وأجل الأعمال وأعظمها منزلة عند الله عمارة المساجد بيوت الله ( إنما يعمر مساجد الله من آمن بالله) وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال ( من غدا إلى المسجد أو راح أعدَ الله له في الجنة نزلاً كلما غدا أو راح ) متفق عليه،