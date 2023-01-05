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حاول تنبيه قائدها.. راكب يوثق لحظة اصطدام الطائرة الأسترالية بأخرى (فيديو)
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حاول تنبيه قائدها.. راكب يوثق لحظة اصطدام الطائرة الأسترالية بأخرى (فيديو)

حاول تنبيه قائدها.. راكب يوثق لحظة اصطدام الطائرة الأسترالية بأخرى (فيديو)

حاول تنبيه قائدها.. راكب يوثق لحظة اصطدام الطائرة الأسترالية بأخرى (فيديو)
١١:٣١:٢٩ م، الخميس، ١٢ جمادى الآخرة ١٤٤٤ هجريا، ٠٥ يناير ٢٠٢٣
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تواصل- وكالات:

نشرت وسائل إعلام فيديو وثقه أحد ركاب المروحية الأسترالية، لحظة اصطدامها بطائرة أخرى، حيث كانت تحمل سياحًا.

وبحسب شبكة “سكاي نيوز” البريطانية، فإن  الطائرة المروحية تحطمت على مقربة من متنزه بحري في المنطقة المعروفة بساحل الذهب.

 

وأسفر تحطم الطائرة المروحية الأولى عن كارثة بحكم وقوع عدد من الضحايا والمصابين، في حين نجا ركاب المروحية الثانية، ومنها التُقط الفيديو.

 

وفي المروحية الناجية، كان سائح راكب يسجل مقطع فيديو، بينما تحلق الطائرة في الجو، ثم بدا فجأة  أنه يحذر الربان من خطر محدق، وهو يهز كتفه.

 

وبعد لحظات، ظهر زجاج منكسر في الطائرة المروحية، من جراء الاصطدام بدوار المروحية الأخرى التي سقطت بعد ذلك نحو الأسفل.

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وتوقف مقطع الفيديو بعد 15 ثانية بالضبط، فوق الساحل، ولم يظهر ما وقع بالضبط، لكنه وثق لحظة حاسمة في الحادث.

 

واستطاع ربان الطائرة الناجية أن يهبط بسلام على رمال الشاطئ، في حين أصيب الركاب الذين كانوا معه بشكل طفيف فقط.

 

وأصدر الناجون، وهم سياح من نيوزيلندا، بيانا، قالوا فيه إنهم ممتنون للربان البطل الذي تمكن من إتمام الهبوط الآمن.

 

وقال السياح إنهم ما كانوا يعتقدون أن دقائق من الترويح عن نفس في رحلة الطائرة المروحية ستتحول إلى كابوس مرعب.

 

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استراليا اصطدام طائرتين حادث طائرة هليوكوبتر

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