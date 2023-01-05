جامعة الطائف تعلن عن وظائف أكاديمية شاغرة.. التفاصيل ورابط التقديم

تواصل – فريق التحرير:

أعلنت جامعة الطائف عن حاجتها لشغل الوظائف الأكاديمية في كلية العلوم الطبية التطبيقية بمسمى (أستاذ مساعد) بنظام العقود (دوام كامل)، ورغبة من الجامعة في شغل الوظائف للكفاءات الوطنية المؤهلة، وذلك وفقاً للتفاصيل التالية:

المسمى الوظيفي:

أستاذ مساعد.

الكلية:

كلية العلوم الطبية التطبيقية.

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طريقة التقديم:

أوضحت الجامعة أن التقديم سيبدأ بمشيئة الله يوم الأحد (الساعة الثامنة صباحاً) بتاريخ 1444/06/15هـ الموافق 2023/01/08م وينتهي التقديم يوم الثلاثاء بتاريخ 1444/06/24هـ الموافق 2023/01/17م.

وللتقديم ومعرفة تفاصيل أكثر عن شروط الوظائف المُعلنة، يرجى الدخول على الرابط التالي: (اضغط هنا).

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