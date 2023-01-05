الخميس، ١٢ جمادى الآخرة ١٤٤٤ هجريا ، الموافق ٠٥ يناير ٢٠٢٣ ميلادى
جامعة الطائف تعلن عن وظائف أكاديمية شاغرة.. التفاصيل ورابط التقديم
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جامعة الطائف تعلن عن وظائف أكاديمية شاغرة.. التفاصيل ورابط التقديم

جامعة الطائف تعلن عن وظائف أكاديمية شاغرة.. التفاصيل ورابط التقديم

جامعة الطائف تعلن عن وظائف أكاديمية شاغرة.. التفاصيل ورابط التقديم
١١:٠٥:٣١ م، الخميس، ١٢ جمادى الآخرة ١٤٤٤ هجريا، ٠٥ يناير ٢٠٢٣
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تواصل – فريق التحرير:

أعلنت جامعة الطائف عن حاجتها لشغل الوظائف الأكاديمية في كلية العلوم الطبية التطبيقية بمسمى (أستاذ مساعد) بنظام العقود (دوام كامل)، ورغبة من الجامعة في شغل الوظائف للكفاءات الوطنية المؤهلة، وذلك وفقاً للتفاصيل التالية:

المسمى الوظيفي:

  •  أستاذ مساعد.

الكلية:

  •  كلية العلوم الطبية التطبيقية.

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طريقة التقديم:

أوضحت الجامعة أن التقديم سيبدأ بمشيئة الله يوم الأحد (الساعة الثامنة صباحاً) بتاريخ 1444/06/15هـ الموافق 2023/01/08م وينتهي التقديم يوم الثلاثاء بتاريخ 1444/06/24هـ الموافق 2023/01/17م.

وللتقديم ومعرفة تفاصيل أكثر عن شروط الوظائف المُعلنة، يرجى الدخول على الرابط التالي: (اضغط هنا).

 

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الظائف جامعة الطائف فرص وظائف وظائف شاغرة

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