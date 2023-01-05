ولاية أمريكية تعلن حالة الطوارئ بسبب العواصف العاتية

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أعلنت السلطات المحلية في ولاية كاليفورنيا حالة الطوارئ بسبب العواصف العاتية والتقلبات الجوية في الولاية.

وتفصيلا، أعلن حاكم ولاية كاليفورنيا الأمريكية جافين نيوسوم، حالة الطوارئ، حيث تستعد غولدن ستايت لعواصف الشتاء.

وأوضحت وسائل إعلام أمريكية أن الإعلان يتضمن السماح لحاكم الولاية بتعبئة الحرس الوطني للمساعدة في الاستجابة للكوارث والحصول على المساعدة من الإدارة الفيدرالية للطرق السريعة إذا لازم الأمر، مع تأمين المعدات والأفراد للاستجابة السريعة للكوارث؛ مثل الفيضانات والانهيارات الجليدية وتدفقات الطين.

وهذا وتلقَّى سكان الولاية تحذيرات بشكل خاص من تجنُّب أي قيادة غير ضرورية صباح اليوم الخميس، ووضع خطط طوارئ مصادر بديلة للطاقة إذا لزم الأمر،كما أعلنت مدينة واتسون فيل في مقاطعة سانتا كروز عن أوامر إخلاء لعدد من الأحياء المُعرَّضة للخطر.

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