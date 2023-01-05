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«الرئاسي اليمن»: شحنات الأسلحة الإيرانية ما زلت تصل لمليشيا الحوثي لتهديد الأمن الدولي
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«الرئاسي اليمن»: شحنات الأسلحة الإيرانية ما زلت تصل لمليشيا الحوثي لتهديد الأمن الدولي

«الرئاسي اليمن»: شحنات الأسلحة الإيرانية ما زلت تصل لمليشيا الحوثي لتهديد الأمن الدولي

«الرئاسي اليمن»: شحنات الأسلحة الإيرانية ما زلت تصل لمليشيا الحوثي لتهديد الأمن الدولي
١١:٠٣:٣٦ م، الخميس، ١٢ جمادى الآخرة ١٤٤٤ هجريا، ٠٥ يناير ٢٠٢٣
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تواصل- وكالات:

طالب رئيس مجلس القيادة الرئاسي اليمني الدكتور رشاد العليمي المجتمع الدولي بدور فاعل في ردع التهديدات الإرهابية الحوثية، والتدخلات السافرة للنظام الإيراني في الشأن اليمني.

وأكد العليمي، أن إيران تواصل إرسال المزيد من شحنات الأسلحة المحظورة دوليا، في مسعى لتحويل اليمن إلى نقطة تهديد للأمن والسلم الدوليين.

وجدد العليمي خلال لقاء مع مبعوث الولايات المتحدة الأمريكية تيموثي ليندركينج، وسفيرها ستيفن فاجن التزام المجلس، والحكومة بنهج السلام الشامل والمستدام القائم على المرجعيات المتفق عليها، ودعم جهود مبعوثي الأمم المتحدة، وأمريكا وكافة المساعي الحميدة للتخفيف من معاناة الشعب اليمني، وتحقيق تطلعاته في استعادة مؤسسات الدولة وإنهاء انقلاب المليشيات الحوثية الإرهابية المدعومة من النظام الايراني.

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وأشار إلى نهج المجلس والحكومة إزاء جهود السلام وتعاطيهم الإيجابي مع عناصر الهدنة الإنسانية التي نسفتها المليشيا الحوثية بهجماتها الإرهابية على المنشآت والموانئ الحيوية لملايين اليمنيين.

 

واستعرض اللقاء المساعي الإقليمية والدولية لإحياء مسار السلام في ظل تعنت المليشيا الحوثية الإرهابية وإمعانها في تعميق المعاناة الإنسانية وتهديد إمدادات الطاقة العالمية.

الكلمات الدلالية:
اخبار اليمن الرئاسي اليمني امريكا ايران مليشيا الحوثي

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