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بعد دخوله الإسلام.. هذا ما فعله رجل أفريقي في أصنام كان يعبدها (فيديو)

بعد دخوله الإسلام.. هذا ما فعله رجل أفريقي في أصنام كان يعبدها (فيديو)

بعد دخوله الإسلام.. هذا ما فعله رجل أفريقي في أصنام كان يعبدها (فيديو)
١٠:١١:٢٣ م، الخميس، ١٢ جمادى الآخرة ١٤٤٤ هجريا، ٠٥ يناير ٢٠٢٣
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تواصل – فريق التحرير:

تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي، مقطع فيديو وثق قيام رجل بترك الأصنام التي كان يعبدها من دون الله في دولة غينيا.

وظهر الرجل ممسكا بكتاب الله معتزا بالإسلام الحنيف، ويلقي الأصنام التي كان يعبدها من قبل في القمامة.

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وتفاعل المغردون مع المقطع، المتداول ، داعين له بالقبول وأن ينفعه الله ويشرح صدره بالإسلام وبالقرآن الكريم.

وقد عرفت أفريقيا  الإسلام منذ قرون طويلة، وأشاد المسلمون بها المساجد، حيث يعد مسجد لارابانكا من المساجد الأثرية في المنطقة الشمالية في دولة غانا ، حيث بني هذا المسجد وفق النمط المعماري السوداني- السواحيلي.

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الكلمات الدلالية:
الأصنام الإسلام عزة الإسلام غيينا

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